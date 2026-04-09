Rebranding! Heeseung Buka Era Baru sebagai EVAN, Siap Rilis Album Solo

JawaPos.com - Usai kabar hengkangnya dari ENHYPEN, Heeseung kembali menjadi sorotan publik setelah resmi memulai perjalanan barunya sebagai artis solo.

Pada 8 April 2026, ia meluncurkan akun Instagram baru @h_evva_n yang langsung menarik perhatian penggemar.

Dalam unggahan tersebut, ia memperkenalkan nama panggung barunya, yaitu “EVAN”.

Perubahan nama ini menandai arah baru dalam karir musiknya. “EVAN” disebut-sebut akan menjadi identitas utama Heeseung dalam aktivitas solonya ke depan.

Konten yang dibagikan di akun tersebut menampilkan konsep visual yang minimalis namun artistik.

Beberapa foto close-up seperti mata, siku, dan pergelangan tangan menjadi bagian dari konsep yang terkesan introspektif.

Langkah ini dilakukan tidak lama setelah kepergian dari ENHYPEN yang diumumkan pada 10 Maret oleh agensinya, Belift Lab.

Dalam pernyataan tersebut, dijelaskan bahwa Heeseung memutuskan untuk meninggalkan aktivitas grup demi fokus pada karir solo sebagai artis independen.

Sejak kepergiannya, ENHYPEN kini melanjutkan aktivitas sebagai grup dengan formasi 6 anggota, sementara Heeseung mulai membangun identitas barunya.

Melaporkan dari Allkpop, Heeseung mengungkapkan bahwa ia sedang mengerjakan album baru.

Dengan identitas baru sebagai “EVAN”, konsep artistik yang fresh, serta proyek musik yang sedang dipersiapkan, publik kini menantikan langkah berikutnya dari Heeseung dalam perjalanan karir solonya.