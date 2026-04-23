Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Jumat, 24 April 2026 | 05.02 WIB

Tuduhan Rasisme Bayangi 'The Devil Wears Prada 2’ di Tiongkok hingga Penolakan Penonton

The Devil Wears Prada 2 (Korea Joongang Daily)

JawaPos.com - Film The Devil Wears Prada 2 menghadapi gelombang kritik dari publik di Tiongkok menjelang perilisannya.

Dilansir dari laman Korea Joongang Daily pada Kamis (23/4), Reaksi negatif tersebut dipicu oleh dugaan adanya stereotip rasial dalam penggambaran karakter Tiongkok. Seruan boikot pun mulai meluas di berbagai platform daring seiring meningkatnya kontroversi.

Kritik terhadap film ini muncul setelah beredarnya cuplikan resmi yang diunggah oleh 20th Century Studios.

Dalam cuplikan tersebut, ditampilkan karakter pendukung Tiongkok yang langsung memicu perdebatan. Banyak penonton menilai penggambaran tersebut tidak sensitif terhadap budaya dan identitas etnis.

Karakter Jin Chao, yang diperankan oleh Helen J. Shen, menjadi pusat perhatian dalam kontroversi ini.

Nama karakter tersebut dinilai memiliki kemiripan dengan istilah yang pernah digunakan untuk mengejek bahasa Asia. Istilah tersebut secara historis dikenal sebagai bentuk penghinaan rasial di masyarakat Barat.

Selain nama, aspek visual karakter juga mendapat sorotan tajam dari publik. Penampilan dengan kacamata dan gaya berpakaian sederhana dianggap tidak sesuai dengan dunia mode yang menjadi latar cerita.

Beberapa pihak menilai hal ini memperkuat stereotip negatif terhadap karakter Tiongkok dalam industri hiburan.

Penggambaran perilaku karakter juga dinilai bermasalah oleh sejumlah pengamat. Adegan yang menunjukkan sikap sombong atau canggung dianggap mereproduksi stereotip lama tentang orang Asia. Ekspresi dan gaya akting yang dinilai berlebihan turut memperkuat kesan karikatural terhadap karakter tersebut.

Kontroversi yang berkembang mendorong munculnya kampanye boikot secara luas di Tiongkok. Sejumlah pengguna internet menilai film ini berupaya menarik pasar Tiongkok, tetapi justru menyinggung masyarakatnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore