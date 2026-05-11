Java Jazz Production Hadirkan Layanan Transportasi Menuju Venue Festival

JawaPos.com–Pesta jazz tahunan terbesar di Indonesia MyBCA International Java Jazz Festival 2026 akan digelar di NICE (Nusantara International Convention Exhibition) PIK 2 pada 29-31 Mei. Sederet musisi lokal hingga internasional turut meramaikan acara tersebut dengan sentuhan visual panggung yang mewah.

Jelang hari H, Java Festival Production mengumumkan layanan shuttle khusus menuju lokasi pertunjukan. ”Selain menyajikan pertunjukan musik kelas dunia, kami juga ingin memastikan perjalanan menuju dan dari festival dapat dinikmati dengan nyaman,” kata COO of PT Java Festival Production Inge Bachrens saat acara Bus Tour Experience di Jakarta.

Layanan tersebut tidak hanya untuk pengunjung Java Jazz Festival 2026. Para pekerja juga diperkenankan untun memanfaatkan layanan tersebut. Jadwal shuttle ada di waktu tertentu dan akan melalui titik-titik keberangkatan strategis.

”Jadi, nanti ada journey di luar festival ground-nya sendiri dimulai dari memilih transportasi publik shuttle yang ingin dinaiki menuju ke PIK. Transportasi darat yang disediakan pun beragam. Ada Blue Bird Group, TransRoyal dari TransJakarta hingga KAI Bandara,” papar Inge.

Bukan hanya di Jakarta, shuttle khusus yang disediakan juga mencakup lebih luas hingga ke luar kota. Misal, Cititrans dengan titik keberangkatan dari Dipati Ukur, Champelas Walk, dan Pasteur.

”Kami berkolaborasi dengan perusahaan transportasi umum dengan harapan dapat bisa membantu penonton dan pekerja efisiensi waktu. Juga, mengurangi kemacetan lalu lintas,” ujar Direktur Utama PT Java Festival Production Dewi Gontha.

Di momen Bus Tour Experience, diajak keliling Bundaran HI-Kota Tua menggunakan bus tingkat dengan atap terbuka. Sembari diberikan informasi mengenai jalan maupun gedung-gedung bersejarah yang dilalui.

Di tengah perjalanan, Java Jazz Production juga menyuguhkan penampilan spesial dari Aku Jeje. Pelantun lagu Lihat Kebunku (Taman Bunga) itu juga bakal tampil di Java Jazz Festival 2026. Selain Aku Jeje, juga ada Adikara, Yura Yunita, Mahalini, dan puluhan lainnya.