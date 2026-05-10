Billie Eilish dan Nat Wolff Go Public di Red Carpet Film Konser Terbaru

JawaPos.com – Billie Eilish dan Nat Wolff tampil bersama untuk pertama kalinya di karpet merah pada Rabu, 6 Mei, di Los Angeles.

Dilansir dari laman People pada Minggu (10/5), Kehadiran Eilish dan Wolff pada red carpet tersebut untuk merayakan film konser terbaru Eilish bertajuk Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D).

Penampilan perdana ini semakin menguatkan perhatian publik terhadap kedekatan keduanya yang telah menjadi sorotan sejak tahun lalu.

Dalam acara tersebut, Eilish tampil mengenakan kemeja polo hijau dipadukan dengan kaus putih lengan panjang dan rok hitam. Ia melengkapi penampilannya dengan kaus kaki berwarna merah dan biru terang yang mencuri perhatian di karpet merah. Sementara itu, Nat Wolff tampil formal mengenakan setelan jas cokelat double-breasted dengan kemeja putih tanpa dasi.

Selain berpose bersama Wolff, Eilish juga terlihat berfoto dengan sejumlah tamu undangan lainnya. Adik sekaligus kolaborator musiknya, Finneas, turut hadir dalam acara tersebut bersama pembuat film James Cameron. Cameron diketahui ikut menyutradarai film konser Hit Me Hard and Soft: The Tour bersama Eilish.

Hubungan Billie Eilish dan Nat Wolff mulai menjadi perhatian sejak Maret 2025 setelah keduanya terlihat meninggalkan sebuah acara penghargaan bersama. Pada Juni 2025, mereka kembali menjadi sorotan usai tertangkap kamera sedang berciuman di balkon di Venesia.

Keduanya juga menghadiri Grammy Awards 2026 bersama, yang semakin memperkuat dugaan hubungan asmara mereka.

Nat Wolff diketahui memiliki kedekatan profesional dengan Eilish sebelum tampil bersama di karpet merah. Aktor Paper Towns tersebut pernah membintangi video musik lagu 'Chihiro' milik Eilish. Selain itu, Wolff bersama saudaranya, Alex Wolff, juga menjadi pembuka dalam rangkaian tur Hit Me Hard and Soft milik Eilish.

Film Hit Me Hard and Soft: The Tour menjadi film konser ketiga Billie Eilish dan dijadwalkan tayang di bioskop pada Jumat, 8 Mei. Film ini menampilkan berbagai penampilan konser dari album Eilish tahun 2024 dengan judul yang sama.