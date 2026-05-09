Aulia Ramadhani
Sabtu, 9 Mei 2026 | 14.32 WIB

Dalam Film StrangeSnack Shop Jeoncheondang, Ra Mi Ran dan Lee Re Jadi Pemilik Toko Camilan Pemberi Keinginan

Ra Mi Ran dan Lee Re. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Telah lama berkecimpung di dunia akting, Ra Mi Ran akan berperan di film Korea mendatang Strange Snack Shop Jeoncheondang (judul literal).

Dikutip dari Soompi, Sabtu (9/5), film diadaptasi dari novel terlaris Jepang, itu telah mengkonfirmasi tanggal pemutaran perdananya dan meluncurkan poster utama serta trailernya

Film fantasi ini mengisahkan peristiwa magis terjadi ketika pelanggan yang membawa koin keberuntungan mengunjungi Jeoncheondang, toko camilan pengabul keinginan.

Diproduksi di Korea Selatan dan dijadwalkan tayang di bioskop pada bulan Mei, film ini diikuti oleh serial 12 episode yang akan dirilis pada paruh kedua tahun ini.

Poster utama yang baru dirilis menampilkan dua karakter dengan pesona yang sangat kontras dengan latar belakang Jeoncheondang.

Ra Mi Ran berperan sebagai Hong Ja, pemilik Jeoncheondang, memancarkan kehangatan dan misteri dengan rambut peraknya dan gaya hanbok tradisional.

Sebaliknya, Lee Re berubah menjadi Yomi, pemilik toko saingan Hwaangdang, menarik perhatian dengan penampilan serba hitam dan tatapan dingin.

Visual film yang fantastis akan dihadirkan, saat berbagai pelanggan mengunjungi Jeoncheondang, Hong Ja berkomentar, “Keberuntungan dapat dengan mudah berubah menjadi kemalangan.”

Trailer tersebut juga memperkenalkan Yomi, yang ikut campur dalam urusan Jeoncheondang, sementara Hong Ja menentangnya.

Ucapan Hong Ja yang mengerikan, “Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa pergi begitu saja?” mengisyaratkan pertarungan sengit antara kedua rival tersebut.

