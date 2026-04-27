Shafa Nadia
Senin, 27 April 2026 | 12.51 WIB

Kiesha Alvano Belajar Nyemen, Nyangkul hingga Operasikan Eskavator di Film Tumbal Proyek

Kiesha Alvaro didapuk sebagai pemeran utama dalam film horror&nbsp;Tumbal Proyek. (Shafa Nadia/Jawa Pos)

JawaPos.com–Kiesha Alvaro didapuk sebagai pemeran utama dalam film Tumbal Proyek. Dalam proyek horor arahan sutradara Jero Point tersebut, dia dipercaya menghidupkan tokoh Yuda yang bekerja sebagai kuli bangunan. Kepergian sang ayah membuat Yuda penasaran dengan mitos tumbal proyek.

Aktor berusia 21 tahun itu menyatakan banyak pengalaman dan pembelajaran baru yang didapat selama proses pendalaman karakter. Mengingat ini merupakan peran baru yang belum pernah dia mainkan di proyek-proyek sebelumnya. Dia juga belum pernah melakukan hal ini di kehidupan nyata.

”Saya belajar nyangkul, semua perkakas yang nggak pernah saya sentuh di rumah, saya pegang di film ini,” ungkap Kiesha saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat belum lama ini.

Selain itu, dia juga berkesempatan untuk mengoperasikan alat berat seperti eskavator. ”Sangat menyenangkan sekali pengalaman itu. Semua kru siap-siap lari karena takut saya kebablasan saat syuting,” ucap Kiesha, lalu tertawa.

Sebelum proses pengambilan gambar, dia wajib menjalani sesi workshop selama tiga minggu. Bukan cuma untuk latihan menggunakan eskavator, namun juga belajar melakukan pekerjaan kuli bangunan pada umumnya.

Reading dan workshop tuh sekalian. Belajar nyemen, nanti di hari lain belajar bawa alat berat karena yang ribet tuh nyetirnya, belajar nyelam juga. Padat banget jadwalnya dengan jangka waktu yang sangat sedikit,” jelas Kiesha.

Film Tumbal Proyek menyoroti kisah Yuda yang ditinggal mati sang ayah. Dia menyusup ke perusahaan konstruksi jembatan tempat ayahnya tewas secara misterius. Di perjalanannya, Yuda malah mengungkap rahasia kelam praktik tumbal proyek.

Setelah peristiwa itu, Yuda kerap mendapat teror gaib yang tidak hanya mengancam keselamatannya, namun juga nyawa keluarganya. Film Tumbal Proyek juga turut dibintangi oleh Callista Arum dan Karina Suwandi.

Proyek garapan rumah produksi Dee Company itu dijadwalkan tayang di bioskop pada 13 Mei 2026.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
