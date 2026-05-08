Meuthia Nabila
Jumat, 8 Mei 2026 | 14.15 WIB

Alami Cedera, Shotaro Akan Berpartisipasi dengan RIIZE secara Terbatas

Shotaro RIIZE akan membatasi aktivitasnya karena cedera

 
JawaPos.com - SM Entertainment selaku agensi dari RIIZE telah merilis pernyataan terkait cedera yang dialami Shotaro.

Pada tanggal 7 Mei, SM Entertainment mengumumkan bahwa Shotaro RIIZE akan hadir tetapi membatasi partisipasinya dalam acara-acara mendatang.

Dikutip dari Soompi, keputusan itu menyusul cedera pergelangan kaki Shotaro RIIZE.

"Halo, ini SM Entertainment.

Kami ingin memberitahukan kepada Anda mengenai cedera yang dialami anggota RIIZE, Shotaro, dan kegiatan yang dijadwalkan selanjutnya.

Shotaro baru-baru ini mengalami cedera pergelangan kaki, saat tampil di sebuah acara di luar negeri. 

Setelah pemeriksaan medis menyeluruh di rumah sakit, ia didiagnosis mengalami robekan ligamen pergelangan kaki. 

Saat ini ia sedang dalam masa pemulihan, sambil mengenakan gips sebagian dan menerima perawatan rawat jalan secara rutin.

Oleh karena itu, diputuskan bahwa Shotaro akan berpartisipasi dalam acara-acara yang dijadwalkan (festival Universitas Nasional Incheon pada tanggal 8 Mei, Japan Kstyle Party pada tanggal 10 Mei, dan festival Universitas Sogang dan Universitas Soongsil pada tanggal 14 Mei), tetapi dia tidak akan menampilkan koreografi di atas panggung.

Keputusan ini diambil setelah berdiskusi dengan Shotaro dan sesuai dengan saran medis, yang menyatakan bahwa meskipun aktivitas sehari-hari masih memungkinkan, ia harus menghindari tarian yang intens dan memprioritaskan istirahat dan pemulihan. 

Kami mohon pengertian dari para penggemar, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk mendukung pemulihan artis secepatnya.

Terima kasih."

