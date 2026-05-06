Tertarik di Perfilman? La Indie Movie 2026 Digelar, Garin Nugroho- Joko Anwar Siap Mendidik

La Indie Movie 2026 siap digelar. (istimewa)
JawaPos.com - LA Indie Movie 2026 kembali digelar setelah sekitar 6 tahun vakum. Wadah ini sejak awal didirikan pada 2007 silam tetap konsisten berupaya membangun ekosistem untuk mendorong perkembangan industri perfilman di Tanah Air.
La Indie Movie 2026 akan dilaksanakan di dua kota besar yaitu di Jakarta pada 13-14 Juni 2026 dan di Jogjakarta pada 20-21 Juni 2026.
Menariknya, para peserta akan dibekali dengan pengetahuan sekaligus dapat menimba pengalaman berharga di dunia perfilman dari banyak narasumber hebat dengan rekam jejak yang gemilang.
Mereka adalah deretan sutradara seperti Garin Nugroho, Joko Anwar, Wregas Bhanuteja, Khozy Rizal, Fajar Nugros, Loeloe Hendra, dan Jeihan Angga.
Selain itu, para peserta pelatihan juga akan mendapat tempaan dari sutradara film AI Odair Faleco, Ifa Isfansyah, Tia Hasibuan, Muhammad Zaidy, aktris Asmara Abigail, aktor Claresta Taufan, dan sejumlah narasumber lain.
“Melalui LA Indie Movie, kami membuka peluang bagi mereka untuk bertemu, bekerja, terjun langsung, dan belajar dari insan perfilman Indonesia dan luar negeri," kata Garin Nugroho, salah satu inisiator La Indie Movie dalam keterangannya.
Melalui rangkaian acaranya, para peserta dapat mengikuti workshop, kelas-kelas inspiratif, dan mentorship khusus dengan para pakar perfilman terpilih guna membahas cara menavigasi karier di industri perfilman nasional.
La Indie Movie dinilai sangat penting untuk memastikan terjadinya regenerasi di industri perfilman Indonesia dan juga akan menjadi ruang lahirnya karya dengan gagasan yang otentik dari sineas-sineas muda bertalenta.
"Melalui rangkaian workshop dan kompetisi, wadah ini memberi bekal keterampilan dan membuka kesempatan masuk ke industri perfilman,” tuturnya.
