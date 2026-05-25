Aulia Ramadhani
Senin, 25 Mei 2026 | 15.15 WIB

Siap-siap, Kim Dong Wook Berikan penampilan Spesial sebagai Cameo di Drama We Are All Trying Here

Sung Dong Il, Koo Kyo Hwan, Kim Dong Wook. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Tahukah kamu, aktor Korea Kim Dong Wook akan tampil jadi cameo di drama We Are All Trying Here, dimana mereka telah merilis cuplikannya.

Dikutip dari Soompi, Senin (25/5), drama ini mengisahkan Hwang Dong Man (Koo Kyo Hwan), seorang calon sutradara film yang, dikelilingi oleh teman-teman suksesnya.

Namun saat ia diliputi oleh kesedihan, iri hati, dan kecemburuan, kemudian ia memulai perjalanan untuk mencari kedamaian.

Sebelumnya di We Are All Trying Here, Hwang Dong Man berhasil mendapatkan aktor papan atas No Gang Sik (Sung Dong Il) untuk film debutnya.

Tetapi ada satu bayangan yang membayangi awal yang menjanjikan itu, kenyataan bahwa No Gang Sik adalah bom waktu yang dapat meledak kapan saja.

No Gang Sik adalah aktor veteran yang toxic dan sengaja mengintimidasi aktor junior mana pun yang menurutnya mungkin akan mengunggulinya.

Rencananya, Kim Dong Wook akan tampil sebagai cameo sebagai aktor muda yang dikabarkan telah diserang secara fisik oleh No Gang Sik di episode selanjutnya.

Foto-foto terbaru dari episode mendatang memperlihatkan kedua pria tersebut berhadapan dalam pertengkaran yang tegang, dengan kedua aktor tersebut tidak mau mengalah.

Tim produksi “We Are All Trying Here” berkomentar, “Berkat penampilan eksplosif dan penuh semangat dari aktor Kim Dong Wook, yang dengan senang hati setuju untuk tampil sebagai cameo.”

“Meskipun jadwalnya padat, kualitas dramatis dan ketegangan adegan meningkat secara signifikan, ia tampil sempurna,” tambahnya.

