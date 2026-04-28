Orang yang Lebih Menyukai Musik Lawas daripada Lagu-Lagu Hits Terkini, Biasanya Memiliki 9 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di tengah derasnya arus musik modern yang terus berubah dengan cepat, ada sebagian orang yang justru merasa lebih nyaman mendengarkan lagu-lagu lawas. Bagi mereka, musik dari masa lalu bukan sekadar hiburan, melainkan pengalaman emosional yang lebih dalam dan bermakna.

Menariknya, preferensi ini bukan hanya soal selera—psikologi menunjukkan bahwa orang yang menyukai musik lama cenderung memiliki karakteristik kepribadian tertentu yang cukup unik.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat sembilan ciri kepribadian yang sering ditemukan pada mereka yang lebih menyukai musik lawas dibandingkan lagu-lagu hits masa kini:

1. Cenderung Nostalgis

Orang yang menyukai musik lawas biasanya memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan masa lalu. Lagu-lagu lama sering kali mengingatkan mereka pada kenangan tertentu—masa kecil, momen bersama keluarga, atau pengalaman emosional penting. Nostalgia ini memberi rasa nyaman dan stabilitas di tengah kehidupan yang terus berubah.

2. Lebih Reflektif dan Kontemplatif

Mereka cenderung menikmati makna di balik lirik, bukan sekadar irama. Lagu-lagu lama sering kali memiliki cerita yang kuat, sehingga pendengarnya lebih terbiasa merenung, memahami emosi, dan mengaitkan musik dengan kehidupan pribadi.

3. Tidak Mudah Terpengaruh Tren

Berbeda dengan orang yang selalu mengikuti lagu viral terbaru, pecinta musik lawas biasanya lebih independen dalam menentukan selera. Mereka tidak merasa perlu mengikuti arus hanya untuk terlihat “up to date”.