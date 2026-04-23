Risma Azzah Fatin
Kamis, 23 April 2026 | 18.07 WIB

Film Gundam Live-Action Resmi Mulai Produksi dengan Sydney Sweeney dan Noah Centineo sebagai Pemeran Utama

Sydney Sweeney dan Noah Centineo (Netflix Tudum)

JawaPos.com – Produksi film live-action Gundam resmi dimulai di Queensland, Australia. Film ini akan dibintangi oleh Sydney Sweeney dan Noah Centineo sebagai pemeran utama.

Dilansir dari laman resmi Netflix Tudum pada Kamis (23/4), Proyek ini menjadi salah satu adaptasi yang paling dinantikan dari waralaba mecha legendaris tersebut.

Film ini disutradarai oleh Jim Mickle yang dikenal melalui sejumlah karya sebelumnya. Ia akan menghadirkan cerita orisinal yang berlatar konflik perang luar angkasa berkepanjangan. Kehadiran robot raksasa atau mecha menjadi elemen utama dalam kisah tersebut.

Cerita film akan berfokus pada dua pilot mecha yang berada di pihak berseberangan. Mereka terlibat dalam konflik antara Bumi dan koloni luar angkasa yang telah berlangsung lama.

Ketegangan meningkat ketika keduanya terlibat dalam perlombaan berisiko tinggi yang menentukan nasib umat manusia.

Selain Sweeney dan Centineo, film ini juga menghadirkan deretan aktor ternama. Beberapa di antaranya termasuk Jason Isaacs dan Shioli Kutsuna. Kehadiran para pemeran ini diharapkan memperkuat kualitas akting dan daya tarik film.

Film Gundam live-action ini akan dirilis oleh Netflix. Proyek ini diproduksi oleh Legendary Pictures bekerja sama dengan Bandai Namco Filmworks. Kolaborasi ini menandai upaya besar dalam mengadaptasi waralaba populer ke layar lebar.

Jim Mickle juga terlibat sebagai produser bersama Linda Moran melalui perusahaan Nightshade. Selain itu, sejumlah nama lain turut bergabung sebagai produser dan produser eksekutif. Keterlibatan banyak pihak menunjukkan skala besar produksi film ini.

Film ini diharapkan menghadirkan perpaduan aksi spektakuler dan emosi mendalam. Visual sinematik yang epik menjadi salah satu daya tarik utama yang ditawarkan.

Dengan dimulainya produksi, penggemar kini menantikan perkembangan lebih lanjut dari proyek ambisius ini

