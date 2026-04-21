Abdul Rahman
Rabu, 22 April 2026 | 04.22 WIB

Jika Suami Selingkuh, Audi Marissa: Contoh Karakter Aku di Istri Paruh Waktu

Jumpa pers serial drama Istri Paruh Waktu. (istimewa)

JawaPos.com - Audi Marissa, Arifin Putra, dan Rheina Bishop membintangi serial drama berjudul “Istri Paruh Waktu." Series hasil kolaborasi antara Netflix dan MD Entertainment tersebut akan tayang mulai 27 April 2026 di Netflix dan di MDTV setiap hari pada pukul 19.00 WIB mulai 28 April 2026.

Istri Paruh Waktu menghadirkan drama rumah tangga antara Riska dan Adimas yang telah terbina selama sekitar 7 tahun. Meski dari luar terlihat harmonis, fondasi pernikahan mereka mulai diuji oleh perubahan sikap dan rahasia yang secara perlahan muncul ke permukaan.

Audi Marissa mengatakan, karakter Riska yang diperankannya dalam serial drama Istri Paruh Waktu digambarkan sebagai karakter yang kuat dan pintar.

Riska bahkan mampu memposisikan diri dengan sangat baik meski suaminya ternyata berselingkuh dengan wanita lain di belakangannya.

Menurut Audi Marissa, karakter Riska patut dicontoh oleh istri-istri di luar sana ketika mendapati suaminya ternyata menjalani hubungan terlarang atau berselingkuh dengan wanita lain.

"Menurut aku ini bisa dicontoh kalau kalian punya suami yang tiba-tiba bermain dengan wanita lain. Contohlah Riska, contohlah karakter aku di Istri Paruh Waktu," ungkap Audi Marissa dalam jumpa pers di bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (21/4).

Dengan penggambaran karakter yang kuat dan cerdas, Audi Marissa mengaku nyaman sekali saat memerankan karakter Riska.

"Aku bermainnya enak, aku juga puas. Kayak gini yang gua mau, kayak gini harusnya seorang istri," ujar Audi Marissa.

CEO sekaligus Founder MD Entertainment, Manoj Punjabi, mengatakan, kendati drama rumah tangga dan perselingkuhan bukan cerita baru karena kerap digarapnya, namun ini memiliki nilai cerita yang berbeda.

