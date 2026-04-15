Manoj Punjabi Kritik PPN Ganda di Industri Film Nasional

JawaPos.com - Produser film Manoj Punjabi menyampaikan kritikannya terhadap sistem perpajakan yang berlaku dalam industri film nasional. Dia menilai, pemberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ganda cukup membebani.

Kritikan Manoj Punjabi tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPR, dalam video di kanal YouTube TVR Parlemen. Manoj membandingkan beban pajak yang dipikul perfilman nasional dengan PPN ganda, dan film asing yang hanya dikenakan pajak satu kali.

"Film nasional dikenakan dua kali pajak. Sementara film dari luar hanya sekali. Kalau film kita rugi, misalnya biaya produksi Rp 25 miliar tapi pendapatan hanya Rp10 miliar, kita tetap kena tambahan pajak sekitar Rp 1,1 miliar," ujar Manoj Punjabi.

Film dalam negeri dikenakan pajak ganda mulai dari proses produksi hingga distribusi. Hal ini berbeda dengan film asing yang hanya dikenakan pajak pada saat masuk ke Indonesia atau saat akan ditayangkan.

Kebijakan perpajakan tersebut dinilai sangat berdampak pada pembuat film independen (indie) yang biasanya memiliki keterbatasan modal dan sangat bergantung pada investor. Ketika satu film mendapatkan pendanaan dari investor, dikenakan pajak. Dan pada saat filmnya akan tayang, dikenakan PPN lagi.

Akibatnya, risiko kerugian menjadi semakin besar, terutama jika film tersebut tidak mencapai target pendapatan yang diharapkan.