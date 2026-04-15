Manoj Punjabi Kritik PPN Ganda di Industri Film Nasional

Presiden Direktur MD Pictures Manoj Punjabi
JawaPos.com - Produser film Manoj Punjabi menyampaikan kritikannya terhadap sistem perpajakan yang berlaku dalam industri film nasional. Dia menilai, pemberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ganda cukup membebani.
Kritikan Manoj Punjabi tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPR, dalam video di kanal YouTube TVR Parlemen. Manoj membandingkan beban pajak yang dipikul perfilman nasional dengan PPN ganda, dan film asing yang hanya dikenakan pajak satu kali.
"Film nasional dikenakan dua kali pajak. Sementara film dari luar hanya sekali. Kalau film kita rugi, misalnya biaya produksi Rp 25 miliar tapi pendapatan hanya Rp10 miliar, kita tetap kena tambahan pajak sekitar Rp 1,1 miliar," ujar Manoj Punjabi.
Film dalam negeri dikenakan pajak ganda mulai dari proses produksi hingga distribusi. Hal ini berbeda dengan film asing yang hanya dikenakan pajak pada saat masuk ke Indonesia atau saat akan ditayangkan.
Kebijakan perpajakan tersebut dinilai sangat berdampak pada pembuat film independen (indie) yang biasanya memiliki keterbatasan modal dan sangat bergantung pada investor. Ketika satu film mendapatkan pendanaan dari investor, dikenakan pajak. Dan pada saat filmnya akan tayang, dikenakan PPN lagi.
Akibatnya, risiko kerugian menjadi semakin besar, terutama jika film tersebut tidak mencapai target pendapatan yang diharapkan.
"Nggak apa-apa mau film asing naik. Tapi kalau kita cari formula, kenapa nggak disamakan," kata Manoj Punjabi.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja