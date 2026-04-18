Dihadapkan Ancaman, Intip Perjuangan Jun Ji Hyun, Ji Chang Wook dalam Film Colony

Pemeran Film Colony. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Film Korea 'Colony' yang diperankan Jun Ji Hyun, Ji Chang Wook telah merilis lebih banyak foto jelang pemutaran perdananya pada 21 Mei di bioskop
Dikutip dari Soompi, Sabtu (18/4), film yang disutradarai Yeon Sang Ho ini mengikuti kisah yang terungkap saat sebuah bangunan diblokade karena virus yang tidak dikenal
Mereka yang terinfeksi berevolusi menjadi bentuk yang tidak terduga, mengancam para penyintas yang makin membuat penasaran penggemar.
Telah dinanti, film ini telah secara resmi diundang ke bagian Midnight Screenings di Festival Film Internasional Cannes ke-79, dan mendapatkan pujian kritis sebelum pemutaran perdananya.
Terlihat dari foto-foto adegan yang baru dirilis menyoroti bagaimana perjuangan para penyintas, dimana Kwon Se Jung (Jun Ji Hyun) memegang telepon dan senter sambil menatap seseorang
Tulisan seperti ‘Matikan lampu’ yang terlihat di ponselnya menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang coba dihubunginya.
Sebaliknya, Seo Young Cheol (Koo Kyo Hwan), orang yang bertanggung jawab atas wabah tersebut, berdiri berlawanan langsung dengan para penyintas.
Sosoknya mencolok dari bayangannya yang berulang tanpa henti di cermin memperdalam misteri seputar niat sebenarnya.
Di sisi lain, Choi Hyun Seok (Ji Chang Wook), terlihat menggendong adiknya Choi Hyun Hee (Kim Shin Rok) di punggungnya sambil memegang tiang.
Kemudian peneliti bioteknologi Gong Seol Hee (Shin Hyun Been) terlihat mengamati situasi dari luar gedung, nampak juga Choi Hyun Hee di kursi roda, dengan tenang menghadapi krisis.
