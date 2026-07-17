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Leni Setya Wati
Sabtu, 18 Juli 2026 | 03.32 WIB

Jun Ji Hyun Ungkap Rahasia Dalami Karakter di Film Colony, Kembali ke Layar Lebar Setelah 11 Tahun 

Jun ji hyun (x @soompi)

JawaPos.com - Jun Ji Hyun membagikan kisah di balik comeback-nya ke layar lebar setelah 11 tahun melalui film terbaru Colony.

Dalam wawancara bersama majalah Harper's BAZAAR Korea, sang aktris mengungkap bagaimana ia membangun karakter Kwon Se Jung, seorang ahli bioteknologi sekaligus pemimpin kelompok penyintas yang harus menghadapi wabah virus misterius.

Dilansir dari soompi, film ini disutradarai oleh Yeon Sang Ho, sosok di balik film Train to Busan dan Peninsula, Colony sendiri menceritakan tentang sekelompok orang yang terjebak di dalam sebuah gedung yang dikarantina akibat virus mematikan.

Kondisi semakin mencekam ketika para korban yang terinfeksi mengalami mutasi menjadi makhluk tak terduga, sementara Kwon Se Jung berusaha memimpin para penyintas untuk bertahan hidup.

Jun Ji Hyun menjelaskan bahwa ia tidak ingin karakternya hanya terlihat kuat di permukaan. Menurutnya, Kwon Se Jung tetaplah manusia biasa yang baru pertama kali menghadapi situasi ekstrem.

Karena itu, ia berusaha menampilkan lapisan emosi seperti keterkejutan, kebingungan, ketakutan, hingga rasa panik agar karakter tersebut terasa lebih realistis dan dekat dengan penonton.

Tak hanya itu, Jun Ji Hyun juga membagikan pandangannya mengenai suasana kerja di lokasi syuting. Ia percaya atmosfer positif tidak bisa dibangun oleh satu orang saja, melainkan lahir dari kerja sama seluruh kru dan pemain.

Karena itu, ia selalu berusaha aktif berkomunikasi, bercanda, dan menjalin hubungan yang baik dengan sutradara maupun rekan-rekan selama proses produksi berlangsung.

Aktris yang telah lama berkecimpung di industri hiburan itu juga mengungkap definisinya tentang profesionalisme.

Baginya, menjaga kesehatan mental setelah proses syuting sama pentingnya dengan memberikan performa terbaik di depan kamera.

Ia mengaku belajar untuk tidak larut dalam emosi negatif meski menjalani jadwal yang padat dan penuh tekanan.

Diakhir wawancara, Jun Ji Hyun mengatakan bahwa pengalaman hidup membantunya lebih mengenal diri sendiri.

Ia kini berusaha tidak menyia-nyiakan waktu, namun tetap memberi ruang untuk beristirahat dan melakukan refleksi.

Dengan cara itu, ia merasa mampu bangkit lebih cepat ketika menghadapi masa-masa sulit, sekaligus terus berkembang sebagai pribadi maupun aktris.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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