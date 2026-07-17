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Aulia Ramadhani
Sabtu, 18 Juli 2026 | 06.25 WIB

Tampil Menawan, Jun Ji Hyun Bicarakan tentang Film Colony, serta Pemotretan dengan Harper’s BAZAAR Korea

Jun Ji Hyun. Sumber foto: Soompi - Image

Jun Ji Hyun. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Menawan lewat berbagai karakter yang dimainkan, aktris Korea Jun Ji Hyun terlihat jalani pemotretan bersama Harper’s BAZAAR Korea edisi Agustus.

Dikutip dari Soompi, Jum’at (17/7), tuai perhatian, ia juga membagikan cerita tentang proyek terbarunya yaitu film Colony.

Yeon Sang Ho, yang pernah menyutradarai Train to Busan dan Peninsula,  menceritakan kisah para penyintas yang terjebak di sebuah gedung yang telah diblokade karena virus tak dikenal.

Di sini, Jun Ji Hyun sukses memerankan profesor Kwon Se Jung, seorang ahli bioteknologi dan pemimpin para penyintas, yang makin menarik perhatian.

Tentang bagaimana ia menampilkan sisi manusiawi Kwon Se Jung, ia berbagi, “Di permukaan, ia adalah orang kuat yang menunjukkan kepemimpinan dalam kelompoknya.

Ia melanjutkan, “Jadi dalam setiap situasi yang dihadapinya, saya fokus pada penggambaran lapisan emosi yang akan dialami orang biasa seperti kebingungan, ketakutan, dan teror.”

Menurut Jun Ji Hyun, ketika semua orang yang terlibat membawa energi positif, suasana keseluruhan benar-benar menjadi cerah.

Ia juga terlibat penuh dalam setiap proyek dan menghabiskan banyak waktu untuk berkomunikasi, tertawa, dan terhubung dengan sutradara, staf, dan sesama aktor.

Ia menambahkan, “Kemampuan untuk meluangkan waktu merawat diri sendiri setelah syuting selesai adalah apa yang saya anggap sebagai ‘profesionalisme’.”

Ketika ditanya bagaimana ia mengembangkan kemampuannya untuk melepaskan masa lalu, Jun Ji Hyun menjawab, “Itu datang secara alami seiring saya mengalami banyak situasi.”

Editor: Hanny Suwindari
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