Tampil Menawan, Jun Ji Hyun Bicarakan tentang Film Colony, serta Pemotretan dengan Harper’s BAZAAR Korea

Jun Ji Hyun. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Menawan lewat berbagai karakter yang dimainkan, aktris Korea Jun Ji Hyun terlihat jalani pemotretan bersama Harper’s BAZAAR Korea edisi Agustus.
Dikutip dari Soompi, Jum’at (17/7), tuai perhatian, ia juga membagikan cerita tentang proyek terbarunya yaitu film Colony.
Yeon Sang Ho, yang pernah menyutradarai Train to Busan dan Peninsula, menceritakan kisah para penyintas yang terjebak di sebuah gedung yang telah diblokade karena virus tak dikenal.
Baca Juga:Akankah Aktris Park Ji Hyun dan Lee Jong Suk Membintangi Drama Misteri Kriminal ‘Paradise’ Bersama?
Di sini, Jun Ji Hyun sukses memerankan profesor Kwon Se Jung, seorang ahli bioteknologi dan pemimpin para penyintas, yang makin menarik perhatian.
Tentang bagaimana ia menampilkan sisi manusiawi Kwon Se Jung, ia berbagi, “Di permukaan, ia adalah orang kuat yang menunjukkan kepemimpinan dalam kelompoknya.
Ia melanjutkan, “Jadi dalam setiap situasi yang dihadapinya, saya fokus pada penggambaran lapisan emosi yang akan dialami orang biasa seperti kebingungan, ketakutan, dan teror.”
Menurut Jun Ji Hyun, ketika semua orang yang terlibat membawa energi positif, suasana keseluruhan benar-benar menjadi cerah.
Ia juga terlibat penuh dalam setiap proyek dan menghabiskan banyak waktu untuk berkomunikasi, tertawa, dan terhubung dengan sutradara, staf, dan sesama aktor.
Ia menambahkan, “Kemampuan untuk meluangkan waktu merawat diri sendiri setelah syuting selesai adalah apa yang saya anggap sebagai ‘profesionalisme’.”
Ketika ditanya bagaimana ia mengembangkan kemampuannya untuk melepaskan masa lalu, Jun Ji Hyun menjawab, “Itu datang secara alami seiring saya mengalami banyak situasi.”
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi
Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell
Profil Valentin Barco! Pemain Argentina Ditempeleng Jude Bellingham Usai Inggris Tersingkir di Semifinal Piala Dunia 2026
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri