Tak HentiTuai Perhatian, CORTIS Raih hingga 2 Juta Pre-Order untuk Mini Album GREENGREEN

CORTIS. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Melejit sejak pertama kali debut, pre-order mini album GREENGREEN milik boygrup Korea CORTIS kabarnya meraih penjualan sebanyak dua juta kopi
Dikutip dari Soompi, Jum’at (17/4), karya baru yang selalu spektakuler itu telah dinanti penggemarnya di seluruh dunia
Agensinya BIGHIT MUSIC mengumumkan bahwa menurut distributor album CORTIS, YG PLUS dan Universal Records, mini album itu telah mencatat total 2.020.224 pre-order per 13 April.
Jumlah pre-order adalah jumlah stok album yang diproduksi sebelum perilisan album, angka tersebut merupakan perkiraan permintaan yang dihitung menggunakan berbagai factor.
Makin bersinar, awal bulan ini, CORTIS memecahkan rekor album debut terlaris dalam sejarah K-pop dengan mini album pertama mereka, COLOR OUTSIDE THE LINES.
Kemudian menurut data Circle Chart, EP tersebut telah terjual sebanyak 2.060.963 kopi hingga 4 April, hal ini membuktikan bakat musik mereka tak perlu diragukan.
Jumlah itu menjadikan album debut kedua yang pernah terjual lebih dari 2 juta kopi (setelah YOUTH IN THE SHADE milik ZEROBASEONE).
Dengan tiga minggu tersisa sebelum perilisan GREENGREEN pada 4 Mei, masih harus dilihat seberapa tinggi lagi penjualan pre-order mini album tersebut akan meningkat.
Rencananya CORTIS akan memulai comeback pertama mereka dengan merilis terlebih dahulu lagu utama baru mereka “REDRED” pada 20 April pukul 18.00 KST.
Sebelumnya mereka telah merilis lagu berjudul Fashion dan Go yang telah memikat hati penggemar di seluruh dunia
