Menarik Perhatian, My Royal Nemesis hingga The Legend of Kitchen Soldier Berada di Puncak Peringkat Drama

JawaPos.com - Menjadi tontonan menarik di waktu senggang, di Minggu ini, My Royal Nemesis berhasil naik ke peringkat No. 1 dalam daftar mingguan drama Korea paling banyak dibicarakan versi Good Data Corporation.

Dilansir dari Soompi, Senin (1/6), hasilnya valid, karena perusahaan menentukan peringkat setiap minggu dengan mengumpulkan data dari artikel berita, postingan blog, komunitas online, video.

Mereka juga menentukan hasilnya melalui media sosial tentang drama yang sedang tayang atau akan segera tayang.

Selain My Royal Nemesis yang menduduki puncak daftar drama paling ramai dibicarakan, para pemerannya juga menunjukkan performa yang kuat.

Lim Ji Yeon dan Heo Nam Jun masing-masing naik ke peringkat No. 2 dan No. 3 dalam daftar pemeran drama paling ramai dibicarakan.

Menarik perhatian, Park Ji Hoon mendominasi di 1 di daftar aktor, sementara dramanya The Legend of Kitchen Soldier tetap kuat di peringkat 2 di daftar drama.

Pada minggu terakhir penayangannya, drama JTBC We Are All Trying Here melonjak ke peringkat 3 di daftar drama.

Dengan pemeran utama Go Youn Jung dan Koo Kyo Hwan masing-masing berada di peringkat 6 dan 7 di daftar aktor.

Kemudian ada tontonan milik Netflix The WONDERfools mempertahankan posisinya di peringkat 4 di daftar drama.