Joko Anwar Beberkan Pergulatannya dengan Trypophobia Akut dalam Film 'Ghost in the Cell'

JawaPos.com - Sutradara Joko Anwar mengatakan dirinya menghadapi fobia lubang dalam poster film "Ghost in the Cell", dikutip dari ANTARA.

Ia dan produser Tia Hasibuan dari Come and See Pictures sama-sama mengidap trypophobia akut.

"​Aku sama Tia adalah penderita trypophobia akut," ujar Joko di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan makna filosofis di balik visual lubang tersebut.

Visual lubang dalam poster film "Ghost in the Cell" merupakan sebuah metafora sistem sosial yang busuk.

Rasa jijik orang-orang melihat poster itu merupakan refleksi dari kejenuhan terhadap sistem sosial tersebut.

Visual lubang pada tubuh karakter hantu tersebut juga sebenarnya memiliki isi yaitu semua karakter yang terpenjara oleh sistem tertentu tanpa mengerti atau melihat itu sebagai ancaman di film "Ghost in the Cell".

​"Hantu ini sebenarnya mewakili sesuatu yang tidak kita pahami. Kita sering melabeli sesuatu sebagai hantu atau ancaman kalau kita tidak paham. Kalau merasa jijik dengan itu, kita jijik sama keadaan di dalamnya. Itu poinnya," ungkap Joko Anwar.