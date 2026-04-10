Sischa Widya Maharani
10 April 2026, 20.42 WIB

Beda Banget! Dayoung Ungkap Transformasi Image, Akui Sempat Menyesuaikan Diri di WJSN

Potret BTS dari lagu solo Dayoung yang bertajuk What's a girl to do. (Instagram @dayoungism)

JawaPos.com - Baru-baru ini, Dayoung menjadi perhatian publik usai mengungkap sisi lain dari perjalanan karirnya selama bersama grup.
 
Dalam wawancara bersama Sports Chosun, ia membahas perbedaan penampilannya saat bersama WJSN.
 
Dayoung menjelaskan bahwa perubahan warna kulitnya ternyata bukan hal disengaja. Ia mengatakan bahwa sebenarnya kulitnya tidak secerah yang terlihat saat promosi grup.
 
Sang idol bahkan mengungkap bahwa dirinya secara sengaja menyesuaikan tone kulit agar sesuai dengan para anggota lainnya selama aktivitas grup berlangsung.
 
"Selama aktivitas WJSN, aku menggunakan alas bedak yang lebih terang agar sesuai dengan warna kulit para anggota," terangnya.
 
Kini sebagai solois, Dayoung tampil dengan gaya yang lebih berani termasuk kulit yang lebih tan dan riasan mata smokey yang mencerminkan identitas barunya.
 
"Sebenarnya, kulitku juga tidak kecoklatan. Aku cenderung menjadi kecoklatan setelah hanya dua hari berjemur di bawah sinar matahari," tambah Dayoung.
 
Ia juga mengungkap bahwa sejak awal dirinya memiliki ketertarikan terhadap musik R&B yang kini lebih bebas ia eksplorasi.
 
Meski begitu, Dayoung tetap mengenang pengalaman bersama WJSN Chocome sebagai momen yang menyenangkan dan penuh warna.
 
Ia menyebut bahwa konsep imut dan ceria dari unit tersebut memberikan kesempatan baginya untuk mencoba sisi lain yang jarang ditampilkan.
 
Meski telah memulai sebagai solois, ia menegaskan bahwa hampir seluruh fondasi karirnya sekarang berasal dari pengalaman berharga selama bertahun-tahun bersama WJSN.
 

Artikel Terkait
Jadi Pengalaman Baru, Putri Angelina Jolie dan Brad Pitt, Shiloh, Debut di Video Musik Baru Dayoung WJSN? - Image
Music & Movie

Jadi Pengalaman Baru, Putri Angelina Jolie dan Brad Pitt, Shiloh, Debut di Video Musik Baru Dayoung WJSN?

06 April 2026, 06.23 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

