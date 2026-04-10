Beda Banget! Dayoung Ungkap Transformasi Image, Akui Sempat Menyesuaikan Diri di WJSN

Potret BTS dari lagu solo Dayoung yang bertajuk What's a girl to do. (Instagram @dayoungism)

Baru-baru ini, Dayoung menjadi perhatian publik usai mengungkap sisi lain dari perjalanan karirnya selama bersama grup.

Dalam wawancara bersama Sports Chosun, ia membahas perbedaan penampilannya saat bersama WJSN.

Dayoung menjelaskan bahwa perubahan warna kulitnya ternyata bukan hal disengaja. Ia mengatakan bahwa sebenarnya kulitnya tidak secerah yang terlihat saat promosi grup.

Sang idol bahkan mengungkap bahwa dirinya secara sengaja menyesuaikan tone kulit agar sesuai dengan para anggota lainnya selama aktivitas grup berlangsung.

"Selama aktivitas WJSN, aku menggunakan alas bedak yang lebih terang agar sesuai dengan warna kulit para anggota," terangnya.

Kini sebagai solois, Dayoung tampil dengan gaya yang lebih berani termasuk kulit yang lebih tan dan riasan mata smokey yang mencerminkan identitas barunya.

"Sebenarnya, kulitku juga tidak kecoklatan. Aku cenderung menjadi kecoklatan setelah hanya dua hari berjemur di bawah sinar matahari," tambah Dayoung.

Ia juga mengungkap bahwa sejak awal dirinya memiliki ketertarikan terhadap musik R&B yang kini lebih bebas ia eksplorasi.

Meski begitu, Dayoung tetap mengenang pengalaman bersama WJSN Chocome sebagai momen yang menyenangkan dan penuh warna.

Ia menyebut bahwa konsep imut dan ceria dari unit tersebut memberikan kesempatan baginya untuk mencoba sisi lain yang jarang ditampilkan.

Meski telah memulai sebagai solois, ia menegaskan bahwa hampir seluruh fondasi karirnya sekarang berasal dari pengalaman berharga selama bertahun-tahun bersama WJSN.