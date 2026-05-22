alani Hari Sibuk, Dayoung WJSN Bertemu dengan RIIZE di Cuplikan Acara The Manager

Dayoung WJSN. (Soompi)
JawaPos.com - Acara Korea milik MBC The Manager, kini akan menghadirkan pemandangan rumah serta kehidupan sehari-hari Dayoung WJSN.
Dilansir dari Soompi, Jum’at (22/5), dalam cuplikan yang dibagikan terlihat juga, Doyoung bertemu dengan boygrup besutan SM Entertainment, RIIZE.
Terlihat juga di episode minggu depan dari The Manager, Dayoung menjalani hari yang sibuk setelah bangun pukul 5 pagi.
Ia juga tekun belajar bahasa Inggris dengan masker wajah, sementara manajernya menjelaskan bahwa ia belajar setiap pagi.
Selanjutnya dalam jadwalnya adalah beberapa pertemuan online, setelah itu Dayoung berolahraga di rumah dengan perut kosong sebelum berangkat untuk beraktivitas.
Menariknya, manajer Dayoung berbagi bahwa penyanyi tersebut melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk mengerjakan musik solo barunya sendiri.
Sang idol menyebutkan bahwa salah satu penari latar dalam video musiknya adalah putri Angelina Jolie, Shiloh.
Selanjutnya, manajer Dayoung berkomentar bahwa ia mungkin telah merekam sekitar 10 kali lebih banyak tantangan daripada yang biasanya direkam oleh penyanyi lain untuk satu putaran promosi.
