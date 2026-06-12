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Sischa Widya Maharani
Jumat, 12 Juni 2026 | 23.39 WIB

Dayoung WJSN Bongkar Cerita di Balik Keterlibatan Putri Angelina Jolie dalam MV-nya

Dayoung ceritakan proses casting putri Angelina Jolie. (Naver)

 
JawaPos.com - Dayoung WJSN membagikan pengalaman mengejutkan saat menjadi bintang tamu dalam acara Radio Star yang tayang pada 10 Juni 2026.
 
Dalam kesempatan itu, ia menceritakan proses syuting video musik lagu solonya "Body" yang dilakukan di Los Angeles, Amerika Serikat. 
 
Untuk proyek tersebut, sang idol sengaja menggelar audisi terbuka guna mencari dancer lokal yang akan tampil dalam video musiknya.
 
Menurut Dayoung, salah satu peserta yang menarik perhatiannya adalah kontestan nomor 7. 
 
Berbeda dari peserta lain yang tampil dengan pakaian bergaya modern, peserta tersebut datang mengenakan kaus putih sederhana dan celana jeans.
 
"Aku bahkan sempat berpikir dia salah masuk ruangan," ungkap Dayoung sambil tertawa dikutip dari Naver.
 
Namun begitu musik diputar, peserta tersebut langsung menunjukkan kemampuan yang luar biasa. 
 
Dari sekitar 200 peserta yang mengikuti audisi, ia berhasil terpilih menjadi salah satu penari utama berkat bakatnya.
 
Hal yang mengejutkan justru terjadi setelah proses syuting selesai. Saat memeriksa daftar kredit video musik, Dayoung menemukan nama penari tersebut adalah Shiloh Jolie.
 
Mengetahui hal itu, Dayoung baru menyadari bahwa Shiloh merupakan putri dari aktris Hollywood terkenal, Angelina Jolie.
 
Saat penyusunan kredit, Shiloh meminta agar nama belakang "Jolie" tidak dicantumkan dan diganti dengan nama "SHI".
 
Dayoung menjelaskan bahwa Shiloh ingin dikenal melalui kemampuan dan kerja kerasnya sendiri bukan karena statusnya sebagai anak dari Angelina Jolie dan Brad Pitt.
 
Meski demikian, identitas Shiloh akhirnya tetap menjadi sorotan publik. Setelah teaser video musik dirilis, berbagai media internasional langsung memberitakan keterlibatan putri Angelina Jolie dalam proyek tersebut.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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