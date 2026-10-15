F1 Akan Kembali Menggelar Balapan di Afrika Melalui Grand Prix Rwanda Mulai 2030

JawaPos.com – Formula 1 dipastikan akan kembali ke benua Afrika melalui penyelenggaraan Grand Prix Rwanda yang direncanakan mulai awal dekade 2030-an dengan kontrak selama sepuluh tahun.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (15/10), Balapan tersebut akan digelar di sirkuit baru yang dibangun di Bugesera, sekitar 40 kilometer di sebelah selatan Kigali, ibu kota Rwanda, dengan target penyelesaian pada awal dekade mendatang.

Kehadiran Grand Prix Rwanda akan mengakhiri penantian panjang Afrika setelah balapan Formula 1 terakhir di benua tersebut berlangsung di Sirkuit Kyalami, Afrika Selatan, pada 14 Maret 1993, yang dimenangi pembalap Prancis Alain Prost.

Sirkuit Bugesera akan dikembangkan sesuai standar FIA Grade 1 dan menjadi bagian dari proyek yang mencakup pengembangan olahraga, pariwisata, infrastruktur, serta kegiatan komersial.

Selain menjadi tuan rumah balapan Formula 1, kawasan tersebut direncanakan menyelenggarakan berbagai kompetisi motorsport internasional, konferensi, dan acara besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta investasi jangka panjang.

Rwanda sendiri telah memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat olahraga di Afrika melalui penyelenggaraan sejumlah agenda internasional, termasuk Kejuaraan Dunia Balap Sepeda, Kongres FIFA 2023, dan Liga Bola Basket Afrika.

Presiden Rwanda Paul Kagame menyatakan bahwa kemitraan selama sepuluh tahun tersebut merupakan investasi jangka panjang yang diharapkan menciptakan lapangan kerja, pelatihan, pariwisata, dan peluang bisnis baru bagi masyarakat.

Sementara itu, CEO Formula 1 Stefano Domenicali menyebut rencana tersebut sebagai momen bersejarah karena membuka jalan bagi kompetisi itu untuk kembali hadir di Afrika dan menjangkau audiens baru.