Brad Binder Resmi Tinggalkan KTM dan Bergabung dengan BMW di WorldSBK Pada 2027

Brad Binder (Crash)
JawaPos.com – Brad Binder resmi pindah ke WorldSBK pada musim 2027 setelah BMW mengonfirmasi perekrutan pembalap asal Afrika Selatan tersebut untuk tim pabrikan mereka.
Dilansir dari laman Crash pada Kamis (10/9), Binder akan menjadi rekan setim Miguel Oliveira yang lebih dahulu dipastikan bertahan bersama BMW pada musim depan.
Kepindahan ini mengakhiri perjalanan tujuh musim Binder bersama tim pabrikan MotoGP KTM setelah sebelumnya meraih dua kemenangan di kelas utama.
Binder akan kembali berduet dengan Oliveira, yang pernah menjadi rekan setimnya ketika keduanya masih membela KTM di MotoGP.
BMW menilai kombinasi keduanya memiliki potensi besar karena saling melengkapi dari sisi kepribadian dan gaya berkendara, meski Binder terlebih dahulu harus beradaptasi dengan BMW M1000 RR serta persaingan WorldSBK.
Manajemen BMW juga menyebut Binder memiliki tekad kuat untuk memulai babak baru dan membidik gelar juara dunia.
Kepindahan Binder ke BMW juga terjadi setelah Danilo Petrucci memastikan dirinya tidak melanjutkan kiprah bersama tim pabrikan asal Jerman tersebut pada 2027.
BMW tetap mengapresiasi kontribusi Petrucci dan membuka peluang untuk bekerja sama dalam proyek lain pada masa mendatang.
Binder menjadi pembalap kedua yang memastikan kepindahan ke WorldSBK pekan ini setelah Jack Miller diumumkan bergabung dengan Pata Yamaha untuk musim 2027.
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