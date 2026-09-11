Jack Miller Tinggalkan MotoGP dan Gabung dengan Yamaha di WorldSBK 2027

Jack Miller (Crash)
JawaPos.com – Jack Miller resmi meninggalkan MotoGP dan bergabung dengan tim pabrikan Yamaha di ajang World Superbike (WorldSBK) untuk musim 2027 dan 2028.
Dilansir dari laman Crash pada Rabu (9/9), Pembalap asal Australia itu akan memperkuat Pata Yamaha dan menggantikan Xavi Vierge setelah kehilangan kursinya di tim Pramac MotoGP yang akan diisi rookie Izan Guevara.
Miller mengaku antusias melanjutkan karier bersama Yamaha setelah beberapa tahun bekerja sama dengan pabrikan tersebut di MotoGP.
Miller memiliki pengalaman panjang di MotoGP sejak naik ke kelas utama pada 2015 setelah menjadi runner-up Moto3 di belakang Alex Marquez.
Sepanjang kariernya, pembalap berusia 31 tahun itu telah meraih satu kemenangan bersama Marc VDS Honda dan tiga kemenangan bersama Ducati, serta mengoleksi 23 podium MotoGP.
Miller juga memiliki pengalaman balap superbike setelah tampil di kejuaraan Australia bersama Ducati pada 2021 dan 2022 serta membela Yamaha dalam ajang Suzuka 8 Hours.
Keputusan Yamaha merekrut Miller turut dipengaruhi pengalamannya mengendarai R1 dalam ajang Suzuka 8 Hours, termasuk keberhasilannya menjadi runner-up selama dua musim terakhir.
Saat ini Miller menempati peringkat ke-17 klasemen MotoGP dengan motor Yamaha V4 dan menjadi pembalap Yamaha dengan posisi tertinggi kedua setelah Fabio Quartararo, sementara hasil terbaiknya musim ini adalah finis kedelapan.
Miller diperkirakan tetap mengikuti Suzuka 8 Hours dan kemungkinan menjalani beberapa pengujian MotoGP setelah memulai babak baru bersama Yamaha di WorldSBK.
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Jawa Pos
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