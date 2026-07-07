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Risma Azzah Fatin
Selasa, 7 Juli 2026 | 22.04 WIB

Charles Leclerc Akhiri Puasa Kemenangan dengan Juara GP Inggris F1 2026 di Silverstone

Charles Leclerc (Instagram @charles_leclerc) - Image

Charles Leclerc (Instagram @charles_leclerc)

JawaPos.com – Charles Leclerc berhasil menjuarai Grand Prix Inggris Formula 1 2026 setelah menampilkan performa konsisten sepanjang balapan di Sirkuit Silverstone.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (7/7), Pembalap Ferrari tersebut mengakhiri penantian panjang untuk kembali meraih kemenangan sejak Grand Prix Amerika Serikat 2024.

Keberhasilan itu juga mengantarkan Ferrari mencatat kemenangan grand prix ke-250 dalam sejarah tim.

Leclerc memanfaatkan jalannya balapan yang berubah drastis setelah Andrea Kimi Antonelli mengalami masalah mekanis pada fase akhir perlombaan.

Pembalap Mercedes tersebut sebelumnya tampil sebagai kandidat kuat juara sebelum harus masuk pit akibat kerusakan mobil dan menerima penalti yang membuatnya terlempar dari zona poin.

Di sisi lain, insiden yang dialami Max Verstappen memunculkan safety car yang semakin mewarnai akhir balapan.

Ferrari sempat berpeluang mengamankan finis satu-dua, tetapi strategi memasukkan Lewis Hamilton ke pit saat periode safety car membuat George Russell berhasil merebut posisi kedua.

Russell mempertahankan tempatnya hingga garis finis, sedangkan Hamilton harus puas mengakhiri balapan di posisi ketiga. Lando Norris menempati posisi keempat, sementara Isack Hadjar melengkapi lima besar.

Kemenangan di Silverstone menjadi momentum penting bagi Leclerc dalam persaingan musim Formula 1 2026. Selain mengakhiri puasa kemenangan, hasil tersebut juga memastikan Leclerc kembali naik ke podium setelah melalui beberapa balapan tanpa finis tiga besar.

Ferrari pun semakin mempertegas posisinya sebagai tim tersukses dalam sejarah Formula 1 dengan koleksi 250 kemenangan grand prix.

Editor: Hanny Suwindari
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