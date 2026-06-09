Charles Leclerc Resmi Perpanjang Kontrak dengan Ferrari dan Bidik Gelar Juara Dunia F1

JawaPos.com - Charles Leclerc resmi menandatangani kontrak baru bersama Ferrari yang diperkirakan akan berlaku hingga akhir musim 2028.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (9/6), Pengumuman tersebut disampaikan Ferrari pada Rabu sebagai bentuk kepercayaan tim terhadap pembalap asal Monako itu.

Kesepakatan baru tersebut memastikan Leclerc tetap menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Scuderia Ferrari.

Leclerc mengaku sangat bahagia dapat melanjutkan kariernya bersama tim yang telah ia impikan sejak masa kecil. Pembalap berusia 28 tahun itu menyebut Ferrari bukan sekadar tim balap, melainkan keluarga kedua baginya.

Leclerc juga menegaskan komitmennya untuk terus berjuang bersama tim demi meraih kesuksesan di masa depan.

Sejak bergabung dengan Ferrari pada 2019, Leclerc telah menjadi salah satu pembalap utama tim asal Maranello tersebut. Selama membela Ferrari, ia telah mengoleksi delapan kemenangan dan 52 podium di Formula Satu.

Catatan tersebut menjadikannya salah satu pembalap paling berpengaruh dalam era modern Ferrari.

Leclerc menegaskan bahwa target utamanya adalah membawa kembali gelar juara dunia ke Ferrari. Tim Italia itu belum berhasil meraih gelar juara pembalap sejak Kimi Raikkonen menjadi kampiun pada 2007.

Menurut Leclerc, seluruh anggota tim kini memiliki keyakinan yang lebih besar untuk mewujudkan tujuan tersebut.