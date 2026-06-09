Charles Leclerc Resmi Perpanjang Kontrak dengan Ferrari dan Bidik Gelar Juara Dunia F1

Charles Leclerc (Instagram @charles_leclerc)
JawaPos.com - Charles Leclerc resmi menandatangani kontrak baru bersama Ferrari yang diperkirakan akan berlaku hingga akhir musim 2028.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (9/6), Pengumuman tersebut disampaikan Ferrari pada Rabu sebagai bentuk kepercayaan tim terhadap pembalap asal Monako itu.
Kesepakatan baru tersebut memastikan Leclerc tetap menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Scuderia Ferrari.
Leclerc mengaku sangat bahagia dapat melanjutkan kariernya bersama tim yang telah ia impikan sejak masa kecil. Pembalap berusia 28 tahun itu menyebut Ferrari bukan sekadar tim balap, melainkan keluarga kedua baginya.
Leclerc juga menegaskan komitmennya untuk terus berjuang bersama tim demi meraih kesuksesan di masa depan.
Sejak bergabung dengan Ferrari pada 2019, Leclerc telah menjadi salah satu pembalap utama tim asal Maranello tersebut. Selama membela Ferrari, ia telah mengoleksi delapan kemenangan dan 52 podium di Formula Satu.
Catatan tersebut menjadikannya salah satu pembalap paling berpengaruh dalam era modern Ferrari.
Leclerc menegaskan bahwa target utamanya adalah membawa kembali gelar juara dunia ke Ferrari. Tim Italia itu belum berhasil meraih gelar juara pembalap sejak Kimi Raikkonen menjadi kampiun pada 2007.
Menurut Leclerc, seluruh anggota tim kini memiliki keyakinan yang lebih besar untuk mewujudkan tujuan tersebut.
Perpanjangan kontrak ini datang saat Ferrari menunjukkan perkembangan positif pada musim 2026. Leclerc saat ini menempati posisi ketiga klasemen pembalap setelah lima seri berlangsung.
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"
Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo?