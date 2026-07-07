Red Bull Selidiki Masalah Sayap Belakang yang Sebabkan Max Verstappen Crash di F1 GP Inggris 2026

Max Verstappen (Instagram @maxverstappen1)
JawaPos.com – Red Bull Racing akan melakukan investigasi menyeluruh terhadap masalah pada sayap belakang mobil yang menyebabkan kecelakaan Max Verstappen di Grand Prix Inggris.
Dilansir dari laman Crash pada Selasa (7/7), Kepala tim, Laurent Mekies, menegaskan seluruh aspek akan diperiksa untuk memastikan insiden serupa tidak kembali terjadi.
Menurutnya, keselamatan pembalap menjadi prioritas utama setelah Verstappen menyebut kerusakan tersebut sebagai kondisi yang sangat berbahaya.
Insiden terjadi ketika Verstappen kehilangan kendali di tikungan Stowe akibat sayap belakang yang tidak kembali ke posisi semestinya setelah melewati zona mode garis lurus.
Pembalap asal Belanda itu menilai masalah tersebut berpotensi menyebabkan kecelakaan yang lebih serius, terutama karena terjadi di tikungan dengan kecepatan tinggi.
Kejadian ini menjadi insiden kedua secara beruntun setelah masalah serupa juga dialami pada sesi kualifikasi Grand Prix Austria, meskipun penyebab teknisnya berbeda.
Mekies menjelaskan bahwa hasil analisis awal menunjukkan kerusakan di Silverstone tidak sama dengan yang terjadi di Austria.
Berdasarkan data tim, sayap belakang gagal menutup dengan benar sehingga memengaruhi stabilitas mobil saat melaju dalam kecepatan tinggi.
Red Bull akan melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap seluruh komponen setelah mobil kembali ke markas tim.
Selain itu, Red Bull juga akan mengevaluasi seluruh konsep aerodinamika yang digunakan, termasuk desain sayap belakang yang telah dipakai sejak Grand Prix Miami.
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