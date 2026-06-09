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Risma Azzah Fatin
Rabu, 10 Juni 2026 | 05.18 WIB

5 Momen Penting yang Mewarnai Jalannya F1 Monaco 2026

Hasil 3 Terbaik F1 Monaco 2026 (Instagram @f1) - Image

Hasil 3 Terbaik F1 Monaco 2026 (Instagram @f1)

JawaPos.com – Grand Prix Monaco 2026 menghadirkan berbagai cerita menarik yang mewarnai jalannya akhir pekan Formula 1.

Selain kemenangan beruntun yang kembali diraih Kimi Antonelli, sejumlah insiden, penalti, dan kejutan juga menjadi perhatian utama.

Berikut lima serba-serbi yang paling menonjol dari GP Monaco F1 2026, seperti dilansir dari laman resmi F1 pada Selasa (9/6).

1.     Kimi Antonelli Melanjutkan Dominasi dengan Kemenangan Kelima Beruntun

Kimi Antonelli kembali menunjukkan performa impresif dengan meraih kemenangan kelima secara berturut-turut musim ini.

 Pembalap Mercedes tersebut memulai balapan dari pole position dan mampu mempertahankan keunggulannya hingga garis finis.

 Hasil itu semakin mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sekaligus memperbesar jarak dengan para pesaing terdekatnya.

2.     George Russell Kembali Kehilangan Momentum karena Penalti

Rekan setim Antonelli, George Russell, menjalani akhir pekan yang jauh lebih sulit. Penampilan kurang maksimal pada sesi kualifikasi diikuti sejumlah kesalahan saat balapan yang berujung pada hukuman dari steward.

Akibatnya, peluang Russell untuk meraih hasil besar kembali sirna dan posisinya di klasemen semakin tertinggal.

Editor: Hanny Suwindari
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