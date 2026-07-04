Max Verstappen Pilih Fokus Bersama Red Bull di Tengah Isu Kepindahan ke McLaren pada Musim 2027

JawaPos.com – Max Verstappen memberikan tanggapan tegas terkait spekulasi yang menghubungkannya dengan kepindahan ke tim McLaren Formula Satu.

Dilansir dari laman Crash pada Jum’at (3/7), Juara dunia empat kali itu menegaskan tidak ingin terlibat dalam pembahasan mengenai rumor yang beredar. Ia memilih untuk tetap fokus menjalankan pekerjaannya bersama Red Bull.

Spekulasi tersebut mencuat setelah muncul laporan mengenai pertemuan antara tim manajemen Verstappen dan CEO McLaren, Zak Brown, saat Grand Prix Austria.

Pertemuan itu disebut sebagai pembicaraan awal mengenai kemungkinan kerja sama pada masa mendatang. Meski demikian, Verstappen enggan memberikan komentar lebih jauh mengenai kabar tersebut.

Verstappen menegaskan bahwa dirinya hanya akan berbicara apabila terdapat perkembangan resmi terkait masa depannya.

Verstappen memberikan informasi mengenai keputusan penting akan disampaikan langsung olehnya, bukan berdasarkan spekulasi yang beredar. Ia juga menilai fokus utama saat ini adalah meningkatkan performa bersama Red Bull.

Pembalap asal Belanda itu mengaku puas dengan hasil yang diraih pada Grand Prix Austria dan ingin melanjutkan tren positif tersebut. Ia menyadari persaingan musim ini berlangsung sangat ketat sehingga setiap tim harus terus melakukan pengembangan.

Oleh karena itu, Verstappen memilih memusatkan perhatian pada upaya meningkatkan kecepatan mobil di setiap balapan.

Di sisi lain, Lando Norris menyambut santai rumor yang mengaitkan Verstappen dengan McLaren. Norris menilai wajar jika banyak pembalap ingin bergabung dengan tim yang sedang tampil kompetitif.