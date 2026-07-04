Logo JawaPos
HomeMoto GP
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Minggu, 5 Juli 2026 | 05.58 WIB

Max Verstappen Pilih Fokus Bersama Red Bull di Tengah Isu Kepindahan ke McLaren pada Musim 2027

Max Verstappen (Instagram @maxverstappen1) - Image

Max Verstappen (Instagram @maxverstappen1)

JawaPos.com – Max Verstappen memberikan tanggapan tegas terkait spekulasi yang menghubungkannya dengan kepindahan ke tim McLaren Formula Satu.

Dilansir dari laman Crash pada Jum’at (3/7), Juara dunia empat kali itu menegaskan tidak ingin terlibat dalam pembahasan mengenai rumor yang beredar. Ia memilih untuk tetap fokus menjalankan pekerjaannya bersama Red Bull.

Spekulasi tersebut mencuat setelah muncul laporan mengenai pertemuan antara tim manajemen Verstappen dan CEO McLaren, Zak Brown, saat Grand Prix Austria.

Pertemuan itu disebut sebagai pembicaraan awal mengenai kemungkinan kerja sama pada masa mendatang. Meski demikian, Verstappen enggan memberikan komentar lebih jauh mengenai kabar tersebut.

Verstappen menegaskan bahwa dirinya hanya akan berbicara apabila terdapat perkembangan resmi terkait masa depannya.

Verstappen memberikan informasi mengenai keputusan penting akan disampaikan langsung olehnya, bukan berdasarkan spekulasi yang beredar. Ia juga menilai fokus utama saat ini adalah meningkatkan performa bersama Red Bull.

Pembalap asal Belanda itu mengaku puas dengan hasil yang diraih pada Grand Prix Austria dan ingin melanjutkan tren positif tersebut. Ia menyadari persaingan musim ini berlangsung sangat ketat sehingga setiap tim harus terus melakukan pengembangan.

Oleh karena itu, Verstappen memilih memusatkan perhatian pada upaya meningkatkan kecepatan mobil di setiap balapan.

Di sisi lain, Lando Norris menyambut santai rumor yang mengaitkan Verstappen dengan McLaren. Norris menilai wajar jika banyak pembalap ingin bergabung dengan tim yang sedang tampil kompetitif.

Meski demikian, Verstappen tetap menegaskan bahwa prioritasnya saat ini adalah bekerja bersama Red Bull dan tidak ingin terpengaruh oleh berbagai spekulasi mengenai masa depannya.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Jelang F1 Miami: McLaren Targetkan Banyak Upgrade Mobil, FIA Sempurnakan Regulasi - Image
Sports

Jelang F1 Miami: McLaren Targetkan Banyak Upgrade Mobil, FIA Sempurnakan Regulasi

Jumat, 1 Mei 2026 | 23.05 WIB

Tinggalkan Red Bull, Max Verstappen Restui Lambiase ke McLaren - Image
Sports

Tinggalkan Red Bull, Max Verstappen Restui Lambiase ke McLaren

Sabtu, 18 April 2026 | 21.26 WIB

F1: Tinggalkan Red Bull, Race Engineer Max Verstappen Gabung McLaren - Image
Sports

F1: Tinggalkan Red Bull, Race Engineer Max Verstappen Gabung McLaren

Sabtu, 11 April 2026 | 23.30 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika - Image
1

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika

2

Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit

3

Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar

4

Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda 

5

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!

6

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

7

Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026

8

Prediksi Skor Spanyol vs Austria: Bursa Taruhan Jagokan La Roja, Opta Klaim Peluang Menang 70,6 Persen

9

Kemenhub Ungkap Kronologi Putus Kontak Pesawat PK-RCY di Balinggama Papua, Pilot Dilaporkan Meninggal Dunia

10

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore