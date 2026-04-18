Tinggalkan Red Bull, Max Verstappen Restui Lambiase ke McLaren

JawaPos.com - Max Verstappen angkat bicara soal kepindahan race engineer Gianpiero Lambiase dari Red Bull menuju McLaren setelah musim 2027. Dalam sebuah acara di Theater Amsterdam yang diselenggarakan Viaplay, Kamis (17/4) malam waktu setempat, juara dunia Formula empat kali itu menegaskan bahwa dia mendukung penuh keputusan tersebut.

Menurut Verstappen, nilai kontrak yang ditawarkan McLaren kepada Lambiase sangat sulit ditolak. “Dia memberi tahu saya seperti apa tawaran yang dia dapatkan. Saya bilang, kamu akan bodoh kalau tidak mengambilnya. Kami sudah mencapai segalanya bersama,” kata Verstappen dikutip dari De Telegraaf.

Nilai kontrak tersebut jadi alasan kuat Lambiase untuk pindah. Meskipun, keputusan itu bakal mengakhiri kerja sama dengan Verstappen yang terjalin kuat sejak 2016. “Dia mendapat tawaran luar biasa, juga untuk keluarganya dan keamanan ke depan. Dia seperti meminta izin, dan saya bilang lakukan saja 100 persen. Dia memang ingin mendengar itu langsung dari saya,” lanjutnya.

Meski bakal berpisah, Verstappen tidak menutup peluang untuk kembali bekerja sama dengan Lambiase di masa depan. Dia menyebut kemungkinan tersebut bisa terjadi di luar ajang Formula 1.