Gantikan Francesco Bagnaia, Pedro Acosta Resmi Gabung Ducati hingga 2028

JawaPos.com - Teka-teki soal pengganti Francesco Bagnaia di kursi tim pabrikan Ducati Lenovo akhirnya terungkap. Tim pabrikan asal Italia itu resmi menunjuk Pedro Acosta sebagai suksesor Bagnaia untuk mengarungi musim kompetisi MotoGP 2027 dan 2028.

Rumor soal Pedro Acosta merapat ke Ducati akhirnya bukan isapan jempol belaka. Setelah mengumumkan perpisahan dengan Bagnaia, Ducati langsung memperkenalkan Baby Shark -julukan Pedro Acosta- sebagai pebalap baru mereka sebagai tandem Marc Marquez.

"Bukan lagi sekadar rumor: ini sudah resmi. Pedro Acosta akan bergabung dengan Ducati Lenovo Team untuk tahun 2027 dan 2028, berpasangan dengan juara MotoGP tujuh kali, Marc Marquez," tulis keterangan resmi Ducati, dikutip dari laman MotoGP, Rabu (24/6).

CEO Ducati Claudio Domenicalli menyambut positif kehadiran Acosta. Domenicalli optimistis rider berusia 22 tahun itu akan bersaing ketat dengan Marquez.

"Bersama Marc, dia (Pedro Acosta) akan membentuk pasangan yang sangat kompetitif: tantangan yang menarik bagi Ducati Corse dan sinyal yang jelas dari ambisi kami untuk musim-musim mendatang," kata Domenicalli.

Sementara, General Manager Ducati Corse Luigi Dall'Igna, mengungkapkan bahwa Acosta merupakan pebalap yang ideal untuk menemani Marquez. Baby Shark dinilai memiliki potensi besar untuk membawa Ducati tampil kompetitif di musim mendatang.

"Kedatangannya di Tim akan menjadi stimulus bagi semua orang; ia akan membantu kami berkembang, dan kami akan mendukungnya dalam perjalanan menuju kematangan penuh sebagai seorang pembalap," ujar Dall'Igna.

"Saya yakin bahwa, dengan dukungan Tim kami dan dengan waktu yang cukup, kontribusinya pasti akan memastikan langkah maju lebih lanjut dalam hal performa dan tujuan," tambah dia.