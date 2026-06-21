Marco Bezzecchi Tampak Menyesal saat Datangi Marshal dan Sampaikan Permintaan Maaf secara Langsung

Marco Bezzecchi terlihat meminta maaf secara langsung kepada Marshal (MotoGP)
JawaPos.com - Marco Bezzecchi menunjukkan sikap emosional setelah insiden dengan marshal pada MotoGP Sprint Brno dengan menyampaikan permohonan maaf secara langsung.
Dilansir dari laman resmi MotoGP pada Minggu (21/6), pembalap Aprilia Racing ini mendatangi pos marshal untuk meminta maaf atas tindakannya.
Momen itu menjadi perhatian setelah Bezzecchi terlihat berbicara panjang lebar dan menunjukkan penyesalan kepada petugas lintasan.
Bezzecchi juga mengunggah pernyataan permintaan maaf melalui media sosial sebagai bentuk tanggung jawab atas insiden tersebut. Pembalap bernomor 72 itu mengakui perilakunya terhadap marshal tidak dapat dibenarkan dan menyampaikan rasa hormat terhadap kerja keras petugas lintasan.
Bezzecchi juga meminta maaf kepada komunitas MotoGP, Aprilia Racing, serta para penggemarnya.
Dalam pertemuan itu, Bezzecchi dan marshal terlihat berbicara secara terbuka sebelum akhirnya saling berpelukan beberapa kali. Pembalap asal Italia itu memberikan beberapa hadiah sebagai bentuk penghargaan kepada marshal yang berperan menjaga keselamatan para pembalap.
Momen ini memperlihatkan upaya Bezzecchi memperbaiki hubungan setelah kejadian kontroversial di lintasan.
Sebelumnya, Bezzecchi mendapatkan hukuman skorsing dari FIM MotoGP Steward akibat tindakannya terhadap marshal saat balapan Sprint Brno. Aprilia Racing sempat mengajukan banding atas keputusan tersebut, tetapi permohonan itu akhirnya ditolak oleh pihak berwenang.
Tim asal Noale tersebut kemudian menerima hukuman dan tidak melanjutkan proses banding ke Pengadilan Banding Internasional FIM.
Bezzecchi menegaskan bahwa dirinya memahami besarnya pengorbanan marshal dalam memastikan keselamatan seluruh pembalap MotoGP. Ia menyatakan bahwa tindakan emosionalnya tidak seharusnya terjadi dan tidak memiliki alasan pembenaran.
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