Veda Ega Pratama Buka Suara Soal Hukuman Long Lap Penalty, Petik Pelajaran Penting dari Moto3 Hungaria 2026

Veda Ega petik pelajaran dari long lap penalty di Moto3 Hungaria 2026. Ia jelaskan pengalaman dan tantangan berat saat balapan di Sirkuit Balaton Park. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pebalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, menceritakan soal hukuman long lap penalty yang diterima dalam Moto3 Hungaria 2026. Veda Ega pun memetik pelajaran dari hukuman tersebut.
Veda Ega meraih hasil minor pada balapan Moto3 Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park, Minggu (7/6/2026). Pebalap Honda Team Asia itu harus puas finis posisi ke-16.
Melempemnya pebalap muda Indonesia itu tak luput dari hukuman long lap penalty. Hukuman tersebut didapat dari insiden pada sesi kualifikasi Q2, Sabtu (6/6). Veda Ega dianggap menghalangi dan mengganggu laju Ruche Moodley saat sesi kualifikasi tersebut.
Veda Ega pun blak-blakan soal insiden tersebut. Pebalap asal Gunungkidul itu mengaku bahwa semuanya bermula ketika ingin masuk ke pit lane, tetapi lebih dulu melebar ke gravel sebelum kembali ke lintasan.
“Jadi pas waktu qualifying kedua, saya memang di lap itu mau masuk ke pit lane. Dan di lap itu saya out melebar ke gravel, terus saya nyoba buat balik lagi ke sirkuit,” terang Veda Ega kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Selasa (9/6/2026).
Pada momen itu, Veda Ega mengira kalau rider yang berada di belakangnya juga melambatkan laju sepeda motornya. Tapi ternyata, ada salah satu pembalap yang sedang melaju kencang untuk mencatatkan waktu tercepatnya.
“Terus pas lihat belakang ada dua rider. Nah, saya kira biasanya kan memang pertengahan sesi memang rata-rata pada ganti ban. Saya kira memang mereka juga lagi pelan gitu, jadi nggak begitu mengganggu. Di tikungan selanjutnya ternyata salah satu dari dua rider itu ada yang lagi kencang dan saya juga nggak tahu kalau itu lagi kencang gitu,” ujar Veda Ega.
Setelah sesi tersebut, Veda Ega dipanggil oleh Race Direction dan diberikan penjelasan secara detail mengenai pelanggaran yang dilakukannya. Suka tidak suka, dia pun menerima hukuman tersebut.
“Terus, ya setelah sesi kualifikasi dipanggil ke Race Direction terus ditunjukin videonya, saya baru tahu,” papar Veda Ega.
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Veda Ega menyampaikan hukuman tersebut bukan satu-satunya tantangan yang dihadapinya di Sirkuit Balaton Park. Ia juga harus beradaptasi dengan karakter sirkuit yang memiliki banyak tikungan tajam, daya cengkeram motor yang kurang baik, serta kondisi cuaca yang lebih panas saat balapan. Persiapannya menuju balapan juga tidak berjalan ideal setelah ia terjatuh pada sesi latihan bebas kedua (FP2)
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