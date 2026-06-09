Bos Aprilia Sebut Jorge Martin Melakukan Kesalahan Fatal pada Start MotoGP Hungaria 2026

JawaPos.com – Massimo Rivola secara terbuka menyalahkan Jorge Martin atas kecelakaan besar yang terjadi di tikungan pertama MotoGP Hungaria.

Dilansir dari laman Crash pada Selasa (9/6), Pernyataan tersebut disampaikan setelah insiden beruntun yang melibatkan beberapa pembalap pada awal balapan. Menurut Rivola, kesalahan yang dilakukan Martin menjadi penyebab utama kekacauan yang merugikan tim Aprilia.

Insiden bermula ketika Martin kehilangan kendali saat melakukan pengereman menjelang tikungan pertama. Akibatnya, ia menabrak rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang saat itu sedang berupaya memperbaiki posisinya.

Insiden tersebut kemudian menyeret Fermin Aldeguer, Fabio Di Giannantonio, dan Raul Fernandez hingga terjatuh.

Rivola menilai kesalahan tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pembalap berstatus juara dunia. Ia menjelaskan bahwa Martin bukan terlambat mengerem, melainkan melakukan kesalahan dalam penggunaan pengereman ketika motor berada pada posisi yang kurang ideal.

Menurut Rivola, kondisi tersebut menyebabkan hilangnya kendali yang akhirnya memicu kecelakaan massal.

Bos Aprilia itu juga membandingkan insiden di Hungaria dengan kecelakaan yang pernah melibatkan Martin di Motegi musim lalu. Meski hasil akhirnya sama-sama menyebabkan pembalap lain terjatuh, Rivola menegaskan bahwa penyebab kedua insiden tersebut berbeda.

Rivola juga menyebut kesalahan di Hungaria lebih kecil dari sisi teknis, tetapi tetap menghasilkan dampak yang sama buruknya bagi tim.

Selain mengkritik Martin, Rivola menilai para pembalap seharusnya lebih berhati-hati saat memasuki tikungan pertama pada awal balapan. Ia tidak sepenuhnya menyalahkan desain sirkuit dan menegaskan bahwa para pembalap telah memahami kondisi lintasan sebelum balapan dimulai.