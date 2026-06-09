Veda Ega Pratama Petik Pelajaran Berharga dari Long Lap Penalty di Moto3 Hungaria 2026, Begini Katanya

Veda Ega Pratama finis ke-16 pada Moto3 Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park. (Instagram @veda_54)
JawaPos.com - Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama memetik pelajaran dari hukuman long lap penalty yang diterimanya pada balapan Moto3 Hungaria 2026, Minggu (7/6).
“Setelah sesi kualifikasi, saya dipanggil ke Race Direction. Mereka lalu menunjukkan videonya, saya baru tahu (soal pelanggaran yang dilakukannya, Red),” kata Veda pada sesi wawancara di Jakarta, Selasa.
Hukuman tersebut bermula dari insiden pada sesi kualifikasi Q2, Sabtu (6/6), ketika Veda hendak masuk ke pit lane, tetapi lebih dulu melebar ke gravel sebelum mencoba kembali ke lintasan.
“Jadi saat Q2, saya memang mau masuk ke pit lane. Di lap itu saya out melebar ke gravel, terus saya coba balik lagi ke sirkuit,” ujar Veda.
Saat kembali ke lintasan, pembalap Honda Team Asia itu mengaku melihat ada dua pembalap di belakangnya. Namun, dia mengira kedua pembalap tersebut sedang melaju pelan karena sesi kualifikasi sudah memasuki fase ketika para pembalap biasanya mengganti ban.
Akan tetapi, Veda baru mengetahui setelah sesi kualifikasi bahwa salah satu pembalap di belakangnya sedang berada dalam lap cepat.
“Saya kira biasanya pertengahan sesi rata-rata pada ganti ban. Saya kira mereka juga lagi pelan, jadi tidak begitu mengganggu. Terus di tikungan selanjutnya ternyata salah satu dari dua pembalap itu ada yang lagi kencang dan saya tidak mengetahuinya,” kata Veda.
Dalam prosesnya, MotoGP melalui laman resminya menyebut Veda dijatuhi long lap penalty karena melambat dan mengganggu laju pembalap CODE Motorsports, Ruche Moodley, di tikungan 5 pada sesi Q2 Moto3 Hungaria.
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