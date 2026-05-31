Raul Fernandez Raih Kemenangan Sprint Perdana MotoGP Mugello 2026 Setelah Tampil Dominan

JawaPos.com – Raul Fernandez sukses mencatatkan kemenangan sprint pertamanya pada MotoGP Italia 2026 di Sirkuit Mugello setelah tampil dominan sepanjang balapan.

Dilansir dari laman Crash pada Minggu (31/5), Pembalap Trackhouse Aprilia itu langsung merebut posisi terdepan selepas tikungan pertama dan menjaga ritme hingga garis finis.

Kemenangan tersebut sekaligus menjadi hasil penting bagi Fernandez setelah sebelumnya mengalami insiden dengan Jorge Martin pada seri Catalunya.

Fernandez dan Martin menjadi dua pembalap yang mengambil strategi berbeda dengan menggunakan ban belakang medium saat sebagian besar pembalap memilih kompon lunak.

Strategi tersebut terbukti efektif karena keduanya mampu menjaga konsistensi kecepatan sepanjang sprint yang berlangsung selama 11 putaran. Jorge Martin akhirnya finis di posisi kedua, sementara Fabio di Giannantonio melengkapi podium untuk tim VR46 Ducati.

Juara bertahan MotoGP, Marc Marquez, sempat mencuri perhatian dengan merebut holeshot dari baris kedua pada awal sprint.

Namun, pembalap Ducati itu gagal mempertahankan posisi setelah disalip Fernandez dan Martin di lap awal. Rookie Honda, Diogo Moreira, juga sempat menembus tiga besar sebelum akhirnya kehilangan posisi podium dari Di Giannantonio pada lap ketiga.

Pemimpin klasemen sementara MotoGP, Marco Bezzecchi, harus puas finis di posisi keempat meskipun sebelumnya meraih pole position dalam sesi kualifikasi.

Pembalap Aprilia itu sempat terjepit di Tikungan 1 sebelum berhasil memperbaiki posisi dengan menyalip Marquez dan Moreira di pertengahan balapan. Hasil tersebut tetap membuat Bezzecchi menjaga peluangnya dalam persaingan gelar musim ini.