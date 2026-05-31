Kualifikasi MotoGP Mugello 2026 Dikuasai Aprilia Setelah Sapu Bersih Starting Grid Baris Pertama

JawaPos.com – Aprilia tampil dominan dalam sesi kualifikasi MotoGP Italia 2026 di Sirkuit Mugello setelah berhasil menguasai seluruh posisi baris pertama starting grid.

Dilansir dari laman Crash pada Sabtu (30/5), Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat dengan merebut pole position lewat catatan waktu impresif satu menit 43 detik. Hasil tersebut sekaligus menegaskan keunggulan Aprilia di hadapan publik Italia.

Bezzecchi sukses mengungguli rekan sesama pembalap Aprilia, Raul Fernandez, yang tampil mengejutkan setelah harus berjuang dari Kualifikasi 1. Pembalap Trackhouse itu mengamankan posisi kedua dengan selisih 0,224 detik dari Bezzecchi.

Sementara itu, Jorge Martin melengkapi dominasi Aprilia di baris terdepan setelah menempati posisi ketiga.

Dominasi Aprilia membuat para pembalap Ducati harus puas memulai balapan dari baris kedua. Juara bertahan Ducati, Marc Marquez, sempat melesat dari posisi kesembilan ke posisi keempat pada menit-menit akhir kualifikasi.

Fermin Aldeguer dan Francesco Bagnaia juga akan menemani Marquez di baris kedua starting grid.

Sebelumnya, Fabio di Giannantonio sempat tampil menjanjikan setelah menjadi pembalap tercepat dalam seluruh sesi latihan. Namun, pembalap VR46 Ducati itu gagal mempertahankan performanya saat kualifikasi dan hanya mampu finis di posisi ketujuh.

Situasi tersebut membuat Ducati gagal menandingi dominasi Aprilia di sesi penentuan posisi start.

MotoGP Sprint Mugello yang berlangsung sepanjang 11 putaran dijadwalkan digelar pada sore hari waktu setempat. Balapan diperkirakan berlangsung sengit mengingat Aprilia menguasai seluruh posisi terdepan dan Ducati tetap memiliki kekuatan besar di baris kedua.