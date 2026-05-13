Alasan Chika Jessica Rahasiakan Operasi Kista dari Orang Terdekat

JawaPos.com - Chika Jessica melakukan tindakan operasi pengangkatan kista pada Rabu pekan lalu. Momen itu sempat dibagikan Chika dalam unggahan di akun Instagram pribadinya.

Keputusan melakukan tindakan operasi kista ternyata diputuskan sendiri oleh Chika Jessica tanpa minta masukan dari orang-orang terdekat. Perempuan 38 tahun mengaku sengaja merahasiakan tindakan operasi yang dijalaninya dari orang dekatnya.

"Aku malas beri tahu. Kadang orang masuk rumah sakit kalau diberi tahu mau operasi, pasti ada masukan ini itu, aku nggak mau. Itu mengganggu banget," kata Chika Jessica saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (12/5).

Chika Jessica baru memberi tahu bahwa dirinya mau menjalani operasi kepada orang-orang terdekatnya setelah berada di atas ranjang rumah sakit bersiap jalani tindakan operasi. Dia juga merahasiakan hal ini dari manajernya sendiri.

Menurut Chika Jessica, dokter yang menanganinya sebenarnya tidak memberikan nasihat khusus setelah dia menjalani operasi. Chika hanya diminta tidak melakukan gerakan berlebih selama proses pemulihan.

"Dokter nggak ngomong apa-apa, cuma bilang jangan loncat-loncat dulu. Gerak boleh tapi jangan berlebihan selama proses recovery," ungkap Chika Jessica.

Dia mengaku sudah bisa bergerak dengan cukup baik tidak lama setelah operasi. Chika Jessica bahkan mulai belajar mandi hanya dalam satu hari pascaoperasi.