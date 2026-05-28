Kondisi Nadiem Makarim Berangsur Pulih Pasca Operasi, Siap Sampaikan Pembelaan 2 Juni Mendatang

Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, menghadapi sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/5/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Kondisi mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim berangsur pulih pasca menjalani operasi, pada Kamis (14/5) lalu. Hal itu sebagaimana disampaikan penasihat hukum Nadiem, Dodi S. Abdulkadir.
"Alhamdullilah sudah berangsur pulih walaupun masih harus ada operasi berikutnya," kata Dodi saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (28/5).
Dodi memastikan, Nadiem telah siap untuk membacakan nota pembelaan atau pleidois atas tuntutan 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, serta uang pengganti Rp 5,6 triliun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022, pada Selasa (2/6) mendatang. Menurutnya, pembelaan akan membeberkan setiap bukti yang terungkap dalam persidangan.
"Pembelaan akan menyajikan bukti yang diperoleh dalam proses persidangan," tegasnya.
Ia juga menyebut, masifnya perhatian publik terhadap kasus Nadiem Makarim akan membuka swcara gamblang kasus dugaan korupsi chromebook. Sehingga publik diharapkan dapat mengawasi secara langsung kasus hukum yang menimpa Nadiem Makarim.
"Sehingga publik juga dapat menilai dakwaan jaksa sehingga bisa mengawasi apakah putusan hakim benar-benar mendasarkan pada alat bukti," tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengklaim berdasarkan fakta yang hadir dalam persidangan, dakwaan Jaksa terhadap Nadiem dinilai hanya asumsi.
"Karena jika melihat tuntutan yang sama sekali tidak mendasarkan pada fakta persidangan melainkan asumsi dari awal yang sudah dibangun," cetusnya.
Baca Juga:Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Pembelaan Nadiem disiarkan live streaming
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) akan menyiarkan secara langsung sidang perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi, terdakwa Nadiem Makarim.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat