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Penulis: Rabbany Wanadriani
Selasa, 3 November 2026 | 21.45 WIB

Bikin Rumah Lebih Bersih dan Nyaman, Ini 5 Trik Mengusir Laba-laba Secara Alami

ilustrasi laba-laba di rumah. (freepik) - Image

ilustrasi laba-laba di rumah. (freepik)

JawaPos.com – Kehadiran laba-laba di dalam rumah terkadang membuat penghuni merasa kurang nyaman. Apalagi jika hewan berkaki delapan tersebut mulai membuat jaring di sudut plafon, belakang lemari, hingga area yang jarang dibersihkan.

Pada dasarnya, laba-laba masuk ke dalam hunian untuk mencari tempat berlindung sekaligus mendapatkan makanan berupa serangga kecil. Kondisi rumah yang lembap, banyak tumpukan barang, serta sudut ruangan yang jarang dijangkau dapat menjadi tempat favorit bagi hewan ini.

Meski sebagian besar laba-laba yang ditemukan di rumah tidak berbahaya, keberadaannya tetap perlu dikendalikan agar lingkungan tempat tinggal terasa lebih bersih dan nyaman.

Selain menggunakan produk pengusir serangga, ada sejumlah bahan sederhana yang bisa dimanfaatkan sebagai upaya pencegahan. Beberapa di antaranya bahkan mudah ditemukan di dapur.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima trik menggunakan bahan alami yang bisa dicoba untuk membantu mengurangi kehadiran laba-laba di rumah.

1. Campuran Cuka dan Bawang Putih

Cuka dan bawang putih memiliki aroma cukup menyengat yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengusir laba-laba secara alami.

Untuk membuatnya, siapkan satu cangkir cuka dan dua hingga tiga siung bawang putih yang sudah dihaluskan.

Campurkan kedua bahan tersebut, kemudian masukkan ke dalam botol semprot agar lebih mudah digunakan.

Semprotkan sedikit larutan pada area yang sering menjadi tempat munculnya laba-laba, seperti sudut ruangan, celah tertentu, atau sekitar jendela.

Namun, hindari menyemprotkan campuran tersebut pada permukaan yang sensitif terhadap asam, seperti marmer, serta jauhkan dari mata dan kulit.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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