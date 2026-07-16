Tak Perlu Insektisida, Ini 5 Cara Ramah Lingkungan Membasmi Laba-laba

JawaPos.com - Menemukan jaring laba-laba di sudut rumah merupakan hal yang cukup umum terjadi. Meski sebagian besar laba-laba tidak berbahaya, kehadirannya tetap dapat mengganggu kenyamanan dan membuat area rumah terlihat kurang terawat.

Laba-laba biasanya masuk ke dalam hunian untuk mencari tempat berlindung, sumber makanan, atau lingkungan yang lebih hangat, terutama ketika terjadi perubahan cuaca atau pergantian musim.

Selain menjaga kebersihan rumah, beberapa bahan alami yang mudah ditemukan di dapur juga dapat dimanfaatkan untuk membantu mengurangi keberadaan laba-laba. Aroma tertentu dari bahan-bahan tersebut dipercaya dapat menjadi penghalang alami sehingga rumah tetap nyaman bagi penghuni maupun hewan peliharaan.

Dilansir dari English Jagran, terdapat beberapa cara sederhana untuk membantu mengusir laba-laba dari rumah menggunakan bahan alami. Berikut lima trik yang dapat dicoba.

1. Cuka dan Bawang Putih

Ambil secangkir cuka dan tambahkan 2-3 siung bawang putih yang telah dihaluskan.

Tuangkan campuran ini ke dalam botol semprot dan pengusir laba-laba Anda siap digunakan.

Semprotkan larutan bawang putih dan cuka ini di area yang sering dihinggapi laba-laba atau tempat laba-laba membangun jaring.

2. Air dan Cengkeh