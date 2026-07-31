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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 06.28 WIB

Solusi Tepat! 6 Cara Mengusir Laba-laba dari Rumah dengan Bahan Alami

ilustrasi laba-laba di sudut rumah. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi laba-laba di sudut rumah. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Musim hujan sering kali membawa laba-laba merayap ke dalam rumah.

Musim hujan mendorong laba-laba masuk ke dalam rumah untuk mencari kehangatan, tempat berlindung, dan makanan.

Kelembapan yang meningkat dan sudut-sudut yang berantakan membuat rumah menjadi tempat persembunyian nyaman bagi laba-laba.

Meskipun semprotan kimia jadi solusi tercepat, semprotan tersebut memiliki efek samping yang tidak diinginkan bagi hewan peliharaan, anak-anak, dan lingkungan.

Oleh karena itu, ada beberapa pengusir laba-laba alami di rumah yang dapat mengusir serangga tersebut.

Dilansir English jagran, berikut enam obat alami untuk mengusir laba-laba dari rumah.

1. Semprotan minyak peppermint

Minyak peppermint adalah pengusir laba-laba terbaik karena serangga ini membenci aroma yang kuat, terutama mint.

Minyak peppermint dikenal karena kemampuannya merangsang organ sensorik laba-laba sehingga mengusir mereka dari area yang dirawat.

Buat semprotan pepermin dengan mencampurkan 10-15 tetes minyak esensial peppermint dengan secangkir air dan menambahkan beberapa tetes sabun cuci piring agar minyak tercampur lebih baik.

Editor: Hanny Suwindari
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