Solusi Tepat! 6 Cara Mengusir Laba-laba dari Rumah dengan Bahan Alami

JawaPos.com – Musim hujan sering kali membawa laba-laba merayap ke dalam rumah.

Musim hujan mendorong laba-laba masuk ke dalam rumah untuk mencari kehangatan, tempat berlindung, dan makanan.

Kelembapan yang meningkat dan sudut-sudut yang berantakan membuat rumah menjadi tempat persembunyian nyaman bagi laba-laba.

Meskipun semprotan kimia jadi solusi tercepat, semprotan tersebut memiliki efek samping yang tidak diinginkan bagi hewan peliharaan, anak-anak, dan lingkungan.

Oleh karena itu, ada beberapa pengusir laba-laba alami di rumah yang dapat mengusir serangga tersebut.

Dilansir English jagran, berikut enam obat alami untuk mengusir laba-laba dari rumah.

1. Semprotan minyak peppermint

Minyak peppermint adalah pengusir laba-laba terbaik karena serangga ini membenci aroma yang kuat, terutama mint.

Minyak peppermint dikenal karena kemampuannya merangsang organ sensorik laba-laba sehingga mengusir mereka dari area yang dirawat.