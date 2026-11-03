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Penulis: Lania Monica
Selasa, 3 November 2026 | 19.13 WIB

Tetap Peduli Tanpa Kehilangan Diri Sendiri, Ini 8 Rahasia Orang yang Punya Emosi Stabil

Ilustrasi orang yang cerdas secara emosional menjaga ketenangan diri tanpa menjauh dari siapa pun (Freepik)

JawaPos.com - Menjaga ketenangan pikiran di tengah berbagai persoalan kehidupan bukanlah perkara mudah. Terlebih ketika harus berhadapan dengan beragam karakter orang, perbedaan pendapat, hingga situasi yang terkadang menguras energi.

Sebagian orang memilih mengurangi interaksi sosial atau menjauh dari lingkungan tertentu demi mendapatkan ketenangan. Padahal, menciptakan kehidupan yang damai tidak selalu mengharuskan seseorang memutus hubungan dengan orang lain.

Kunci utamanya justru terletak pada kemampuan mengenali perasaan sendiri, memahami batas pribadi, dan merespons berbagai situasi secara lebih bijaksana.

Seseorang dengan kecerdasan emosional yang baik biasanya mampu mempertahankan hubungan sosial tanpa harus mengorbankan kesehatan emosionalnya. Mereka tetap bisa peduli terhadap orang lain, tetapi tidak membiarkan setiap persoalan mengganggu keseimbangan hidup.

Dilansir dari laman Geediting, terdapat delapan kebiasaan yang sering dilakukan orang dengan kecerdasan emosional tinggi untuk menjaga ketenangan diri tanpa harus menjauh dari lingkungan sosial.

Berikut delapan cara yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Tidak Langsung Bereaksi ketika Menghadapi Situasi yang Memancing Emosi

Orang yang memiliki kecerdasan emosional baik biasanya tidak terburu-buru memberikan respons ketika menghadapi sesuatu yang membuat mereka kesal.

Mereka memahami bahwa reaksi spontan yang muncul akibat kemarahan atau kekecewaan terkadang justru memperburuk keadaan.

Karena itu, mereka memilih mengambil jeda sebelum berbicara atau bertindak. Bisa dengan menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikiran, atau memberikan waktu kepada diri sendiri untuk memahami situasi.

Kebiasaan sederhana tersebut membantu mereka mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan.

Dengan begitu, respons yang diberikan menjadi lebih terarah dan tidak sekadar mengikuti luapan perasaan sesaat.

2. Berani Menetapkan Batasan Tanpa Merasa Tidak Enak Hati

Menjaga hubungan baik dengan orang lain bukan berarti harus selalu memenuhi setiap permintaan mereka.

Orang yang matang secara emosional memahami bahwa dirinya juga memiliki kebutuhan, waktu, dan kapasitas yang perlu dihargai.

Mereka tidak ragu menolak sesuatu yang dirasa memberatkan, selama disampaikan dengan cara yang sopan dan tidak merendahkan pihak lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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