5 Langkah untuk Menemui Diri Sendiri di Tengah-Tengah Titik Kesibukan Saat Ini Menurut Psikologi

seseorang yang tidak layak dipertahankan dalam hidup./Magnific/m.vichakorn
JawaPos.com - Pernahkah kita merasa begitu sibuk menjalani kehidupan, tetapi justru semakin jauh dari diri sendiri? Bangun pagi, mempersiapkan pekerjaan, menyelesaikan berbagai tanggung jawab, memenuhi ekspektasi orang lain, hingga kembali beristirahat dengan pikiran yang masih dipenuhi banyak hal.
Hari demi hari berlalu begitu cepat, tetapi terkadang kita lupa bertanya kepada diri sendiri: sebenarnya, apa yang sedang kita rasakan? Apa yang benar-benar kita inginkan? Dan apakah kehidupan yang sedang kita jalani sudah sesuai dengan diri kita?
Kesibukan telah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan manusia modern. Produktivitas sering kali dianggap sebagai ukuran keberhasilan, sementara waktu untuk berdiam diri, merenung, dan memahami perasaan sendiri justru dianggap sebagai sesuatu yang kurang penting.
Kita terbiasa mengejar target, menyelesaikan pekerjaan, membangun karier, dan memenuhi berbagai tuntutan kehidupan. Namun, di balik semua aktivitas tersebut, ada satu hal yang sering kali terabaikan: hubungan kita dengan diri sendiri.
Dalam perspektif psikologi, mengenali diri sendiri merupakan bagian penting dari kesehatan psikologis. Seseorang tidak hanya membutuhkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah eksternal, tetapi juga kemampuan memahami pikiran, emosi, kebutuhan, nilai-nilai, serta motivasi yang ada di dalam dirinya.
Menemui diri sendiri bukan berarti harus meninggalkan pekerjaan, menjauh dari lingkungan sosial, atau menghentikan seluruh aktivitas kehidupan. Sebaliknya, proses ini merupakan upaya untuk kembali membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri, bahkan ketika kehidupan sedang berjalan sangat cepat.
Lantas, bagaimana cara menemukan kembali diri sendiri di tengah kesibukan?
Dilansir dari Psychology Today pada Senin (9/11), terdapat lima langkah yang dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.
1. Berhenti Sejenak dan Belajar Mendengarkan Diri Sendiri
Langkah pertama untuk menemui diri sendiri adalah memberikan ruang bagi pikiran dan perasaan untuk beristirahat. Dalam kehidupan yang penuh aktivitas, kita sering kali terlalu sibuk merespons berbagai hal dari luar hingga kehilangan kesempatan untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diri.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022