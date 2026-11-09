5 Langkah untuk Menemui Diri Sendiri di Tengah-Tengah Titik Kesibukan Saat Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kita merasa begitu sibuk menjalani kehidupan, tetapi justru semakin jauh dari diri sendiri? Bangun pagi, mempersiapkan pekerjaan, menyelesaikan berbagai tanggung jawab, memenuhi ekspektasi orang lain, hingga kembali beristirahat dengan pikiran yang masih dipenuhi banyak hal.

Hari demi hari berlalu begitu cepat, tetapi terkadang kita lupa bertanya kepada diri sendiri: sebenarnya, apa yang sedang kita rasakan? Apa yang benar-benar kita inginkan? Dan apakah kehidupan yang sedang kita jalani sudah sesuai dengan diri kita?

Kesibukan telah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan manusia modern. Produktivitas sering kali dianggap sebagai ukuran keberhasilan, sementara waktu untuk berdiam diri, merenung, dan memahami perasaan sendiri justru dianggap sebagai sesuatu yang kurang penting.

Kita terbiasa mengejar target, menyelesaikan pekerjaan, membangun karier, dan memenuhi berbagai tuntutan kehidupan. Namun, di balik semua aktivitas tersebut, ada satu hal yang sering kali terabaikan: hubungan kita dengan diri sendiri.

Dalam perspektif psikologi, mengenali diri sendiri merupakan bagian penting dari kesehatan psikologis. Seseorang tidak hanya membutuhkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah eksternal, tetapi juga kemampuan memahami pikiran, emosi, kebutuhan, nilai-nilai, serta motivasi yang ada di dalam dirinya.

Menemui diri sendiri bukan berarti harus meninggalkan pekerjaan, menjauh dari lingkungan sosial, atau menghentikan seluruh aktivitas kehidupan. Sebaliknya, proses ini merupakan upaya untuk kembali membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri, bahkan ketika kehidupan sedang berjalan sangat cepat.

Lantas, bagaimana cara menemukan kembali diri sendiri di tengah kesibukan?

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (9/11), terdapat lima langkah yang dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.

1. Berhenti Sejenak dan Belajar Mendengarkan Diri Sendiri