6 Kebiasaan "Menyebalkan" yang Menunjukkan Seberapa Besar Pasangan Mencintaimu Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki kebiasaan menyebalkan kepada pasangannya./Magnific/azerbaijan_stockers
JawaPos.com - Cinta tidak selalu hadir dalam bentuk kejutan romantis, hadiah mahal, kata-kata manis, atau perhatian yang membuat hati berbunga-bunga. Terkadang, cinta justru muncul melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang terlihat menyebalkan, bahkan bisa membuat kita menghela napas karena merasa pasangan terlalu banyak tingkah.
Misalnya, pasangan yang selalu mengingatkan kita untuk makan, bertanya sudah sampai rumah atau belum, mengomel ketika kita terlalu lama bermain ponsel, hingga sering menanyakan apakah kita baik-baik saja ketika sedang terlihat murung.
Sekilas, perilaku tersebut mungkin terasa mengganggu. Apalagi jika dilakukan berulang kali. Namun, di balik beberapa kebiasaan itu, bisa saja terdapat bentuk perhatian, kepedulian, dan keterikatan emosional yang mendalam.
Dalam psikologi hubungan, cinta tidak hanya berkaitan dengan perasaan romantis. Cinta juga tercermin melalui perilaku sehari-hari, seperti perhatian terhadap kebutuhan pasangan, keinginan untuk menjaga hubungan, kemampuan memahami emosi, dan kesediaan untuk terlibat dalam kehidupan satu sama lain.
Tentu saja, tidak semua perilaku menyebalkan bisa dianggap sebagai bukti cinta. Ada perbedaan besar antara perhatian dan sikap mengontrol, antara mengingatkan dan merendahkan, serta antara rasa khawatir dan kecemburuan yang berlebihan.
Lantas, kebiasaan apa saja yang terkadang terlihat menyebalkan, tetapi sebenarnya dapat menunjukkan besarnya rasa sayang seseorang kepada pasangannya?
Dilansir dari Psychology Today pada Senin (9/11), terdapat enam kebiasaan yang menarik untuk dipahami melalui sudut pandang psikologi.
1. Sering Mengingatkan Hal-Hal Kecil yang Sebenarnya Sudah Kamu Ketahui
Pernah merasa kesal karena pasangan terus-menerus mengingatkan hal yang sama?
Mulai dari menyuruhmu makan tepat waktu, mengingatkan agar tidak tidur terlalu malam, meminta kamu membawa jaket ketika bepergian, sampai mengingatkan untuk tidak lupa mengisi daya ponsel.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022