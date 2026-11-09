6 Kebiasaan "Menyebalkan" yang Menunjukkan Seberapa Besar Pasangan Mencintaimu Menurut Psikologi

JawaPos.com - Cinta tidak selalu hadir dalam bentuk kejutan romantis, hadiah mahal, kata-kata manis, atau perhatian yang membuat hati berbunga-bunga. Terkadang, cinta justru muncul melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang terlihat menyebalkan, bahkan bisa membuat kita menghela napas karena merasa pasangan terlalu banyak tingkah.

Misalnya, pasangan yang selalu mengingatkan kita untuk makan, bertanya sudah sampai rumah atau belum, mengomel ketika kita terlalu lama bermain ponsel, hingga sering menanyakan apakah kita baik-baik saja ketika sedang terlihat murung.

Sekilas, perilaku tersebut mungkin terasa mengganggu. Apalagi jika dilakukan berulang kali. Namun, di balik beberapa kebiasaan itu, bisa saja terdapat bentuk perhatian, kepedulian, dan keterikatan emosional yang mendalam.

Dalam psikologi hubungan, cinta tidak hanya berkaitan dengan perasaan romantis. Cinta juga tercermin melalui perilaku sehari-hari, seperti perhatian terhadap kebutuhan pasangan, keinginan untuk menjaga hubungan, kemampuan memahami emosi, dan kesediaan untuk terlibat dalam kehidupan satu sama lain.

Tentu saja, tidak semua perilaku menyebalkan bisa dianggap sebagai bukti cinta. Ada perbedaan besar antara perhatian dan sikap mengontrol, antara mengingatkan dan merendahkan, serta antara rasa khawatir dan kecemburuan yang berlebihan.

Lantas, kebiasaan apa saja yang terkadang terlihat menyebalkan, tetapi sebenarnya dapat menunjukkan besarnya rasa sayang seseorang kepada pasangannya?

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (9/11), terdapat enam kebiasaan yang menarik untuk dipahami melalui sudut pandang psikologi.

1. Sering Mengingatkan Hal-Hal Kecil yang Sebenarnya Sudah Kamu Ketahui

Pernah merasa kesal karena pasangan terus-menerus mengingatkan hal yang sama?