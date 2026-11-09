7 Alasan Mengapa Kesuksesan Bisa Menjadi Titik Buta dalam Kepemimpinan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kesuksesan sering kali menjadi tujuan utama seorang pemimpin. Namun, ironisnya, sesuatu yang berhasil diraih justru dapat menjadi sumber kelemahan baru. Ketika keberhasilan membuat seseorang terlalu percaya diri, berhenti mendengarkan, dan merasa tidak lagi perlu belajar, kesuksesan perlahan berubah menjadi titik buta dalam kepemimpinan.

Dalam dunia kepemimpinan, kesuksesan sering dipandang sebagai bukti kompetensi, kecerdasan, kemampuan mengambil keputusan, dan ketepatan strategi. Seorang pemimpin yang berhasil membawa organisasi berkembang biasanya memperoleh pengakuan, kepercayaan, kekuasaan, dan penghormatan dari orang-orang di sekitarnya.

Namun, ada sisi lain dari kesuksesan yang tidak selalu terlihat.

Semakin tinggi pencapaian seseorang, terkadang semakin sulit baginya menyadari kelemahan diri sendiri. Keberhasilan dapat menciptakan rasa aman yang berlebihan, memperkuat ego, dan membentuk keyakinan bahwa cara berpikir serta strategi yang selama ini digunakan selalu benar.

Fenomena ini menarik untuk dipahami melalui perspektif psikologi. Sebab, kesuksesan bukan hanya mengubah kondisi eksternal seseorang, tetapi juga dapat memengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri, memperlakukan orang lain, mengambil keputusan, dan merespons kritik.

Dalam psikologi kepemimpinan, terdapat sejumlah konsep yang dapat menjelaskan bagaimana keberhasilan justru berpotensi menciptakan titik buta atau leadership blind spots.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (9/11), terdapat tujuh alasan mengapa kesuksesan bisa menjadi titik buta dalam kepemimpinan.

1. Kesuksesan Dapat Memunculkan Overconfidence: Merasa Selalu Benar

Salah satu risiko psikologis terbesar dari kesuksesan adalah munculnya overconfidence bias, yaitu kecenderungan seseorang memiliki keyakinan yang terlalu tinggi terhadap kemampuan, pengetahuan, dan ketepatan penilaiannya sendiri.