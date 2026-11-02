9 Aplikasi Kencan Terbaik untuk Ekstrovert yang Ingin Menemukan Pasangan Baru

Ilustrasi aplikasi kencan (magnific)

JawaPos.com - Menemukan pasangan melalui aplikasi kencan kini menjadi salah satu cara populer untuk memperluas pergaulan sekaligus mencari hubungan yang lebih serius.

Bagi seorang ekstrovert, berkenalan dengan orang baru mungkin bukan perkara sulit. Kepribadian yang terbuka, senang bersosialisasi, dan mudah memulai percakapan membuat mereka lebih percaya diri ketika bertemu orang asing di berbagai tempat, mulai dari kafe, taman, hingga acara sosial.

Karena terbiasa berinteraksi secara langsung, sebagian ekstrovert mungkin merasa tidak terlalu membutuhkan aplikasi kencan.

Mereka cenderung lebih menikmati percakapan tatap muka dibandingkan sekadar bertukar pesan melalui layar ponsel. Namun, perkembangan teknologi telah mengubah cara banyak orang membangun hubungan.

Aplikasi kencan kini menawarkan kesempatan lebih luas untuk bertemu calon pasangan dengan latar belakang, minat, dan kepribadian yang beragam.

Bahkan, platform tersebut dapat membantu seseorang menemukan kecocokan yang mungkin sulit dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi ekstrovert, menggunakan aplikasi kencan juga bisa menjadi pengalaman menyenangkan. Mereka dapat menunjukkan kepribadian melalui foto, menuliskan deskripsi diri yang menarik, hingga memulai percakapan dengan orang-orang baru hanya melalui ponsel.

Ada banyak platform yang menawarkan fitur berbeda untuk mendukung pengalaman tersebut.