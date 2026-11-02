9 Aplikasi Kencan Terbaik untuk Ekstrovert yang Ingin Menemukan Pasangan Baru

JawaPos.com - Menemukan pasangan melalui aplikasi kencan kini menjadi salah satu cara populer untuk memperluas pergaulan sekaligus mencari hubungan yang lebih serius.
Bagi seorang ekstrovert, berkenalan dengan orang baru mungkin bukan perkara sulit. Kepribadian yang terbuka, senang bersosialisasi, dan mudah memulai percakapan membuat mereka lebih percaya diri ketika bertemu orang asing di berbagai tempat, mulai dari kafe, taman, hingga acara sosial.
Karena terbiasa berinteraksi secara langsung, sebagian ekstrovert mungkin merasa tidak terlalu membutuhkan aplikasi kencan.
Mereka cenderung lebih menikmati percakapan tatap muka dibandingkan sekadar bertukar pesan melalui layar ponsel. Namun, perkembangan teknologi telah mengubah cara banyak orang membangun hubungan.
Aplikasi kencan kini menawarkan kesempatan lebih luas untuk bertemu calon pasangan dengan latar belakang, minat, dan kepribadian yang beragam.
Bahkan, platform tersebut dapat membantu seseorang menemukan kecocokan yang mungkin sulit dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.
Bagi ekstrovert, menggunakan aplikasi kencan juga bisa menjadi pengalaman menyenangkan. Mereka dapat menunjukkan kepribadian melalui foto, menuliskan deskripsi diri yang menarik, hingga memulai percakapan dengan orang-orang baru hanya melalui ponsel.
Ada banyak platform yang menawarkan fitur berbeda untuk mendukung pengalaman tersebut.
Dilansir dari YourTango, berikut sembilan aplikasi kencan terbaik yang bisa dicoba oleh para ekstrovert untuk memperluas pergaulan dan menemukan pasangan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022