Yunho TVXQ Tuai Kontroversi Usai Menegur Penggemar di Aplikasi Berbayar Bubble

yunho (x @applepiehih)

JawaPos.com - Yunho TVXQ jadi perbincangan di kalangan penggemar K-pop setelah interaksinya dengan seorang penggemar di platform komunikasi berbayar Bubble menuai kontroversi.

Menurut laporan allkpop, perdebatan bermula setelah tangkapan layar percakapan mereka tersebar di sejumlah komunitas daring dan media sosial.

Dalam percakapan tersebut, seorang penggemar mengungkapkan kekecewaan karena Yunho disebut tidak aktif mengirim pesan melalui Bubble sejak awal Mei.

Penggemar itu menilai bahwa komunikasi setidaknya sebulan sekali akan membantu mengurangi kekecewaan pelanggan yang membayar biaya berlangganan.

Ia juga menyampaikan keberatan terhadap alasan kesibukan yang dianggap tidak cukup menjawab harapan para pelanggan.

Yunho kemudian menanggapi pesan tersebut secara langsung. Ia meminta penggemar itu untuk tidak berbicara dengan cara demikian dan menyatakan bahwa orang yang menyampaikan kritik secara provokatif tidak harus tetap menggunakan layanan tersebut.

Yunho juga menegaskan bahwa dirinya menghargai kekecewaan penggemar, tetapi menganggap rasa saling menghormati tetap diperlukan dalam berkomunikasi.

Percakapan itu memicu perdebatan mengenai tanggung jawab artis yang menggunakan platform berbayar untuk berinteraksi dengan penggemar.

Sebagian netizen berpendapat bahwa pelanggan berhak mengharapkan komunikasi yang cukup konsisten karena mereka membayar biaya langganan.

Mereka juga menilai bahwa respons yang terkesan keras dapat memperburuk kekecewaan penggemar.

Sejumlah pendukung Yunho menilai bahwa artis juga memiliki kesibukan dan tekanan pekerjaan yang perlu dipahami.

Menurut pandangan ini, frekuensi mengirim pesan tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran kepedulian seorang idol terhadap penggemarnya.

Perdebatan tersebut pun berkembang menjadi diskusi lebih luas mengenai batas antara ekspektasi pelanggan dan ruang pribadi artis.