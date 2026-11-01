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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 2 November 2026 | 00.42 WIB

6 Sikap yang Perlu Dibangun di Lingkungan Kerja, Begini Cara Memasang Boundaries yang Benar

Ilustrasi bekerja. (Pexels) - Image

Ilustrasi bekerja. (Pexels)

JawaPos.com - Bersikap terlalu baik terkadang justru bisa membuat seseorang dimanfaatkan, terutama dalam dunia kerja.

Tidak sedikit orang yang menganggap rekan kerja yang bersikap baik sebagai sosok yang tidak masalah untuk dibantu setiap saat. 

Padahal, menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (1/11) hal tersebut bukanlah jobdesk anda. Sebaliknya, ada orang yang sengaja memanfaatkan kebaikan anda untuk menekan, membebani dengan pekerjaan tambahan, sampai memenuhi kepentingan mereka sendiri.

Salah satu hal penting yang perlu dipelajari adalah menetapkan batasan pribadi (boundaries). Tetaplah bersikap sopan, pertahankan batasan pribadi, dan biarkan orang lain memiliki perasaannya masing-masing. 

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga keseimbangan dalam dunia kerja

Dengan demikian, anda tetap bisa bersikap baik tanpa harus mengorbankan diri sendiri, dei berusaha menyenangkan orang lain.

Penolakan bisa direspon dengan berbagai tanggapan. Namun, cara paling mudah untuk menghadapinya adalah dengan menyampaikan penolakan secara singkat dan tidak memberikan terlalu banyak alasan. Bersikap terlalu konfrontatif justru bisa membuat anda tertekan.

Cobalah berhenti sejenak sebelum memberikan jawaban. Pertimbangkan apakah anda benar-benar memiliki waktu dan bersedia mengambil tanggung jawab tambahan.

Editor: Novia Tri Astuti
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